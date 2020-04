En Ocozocoautla viven la pascua juvenil en línea

Ocozocoautla. - Haciendo uso de las redes sociales, organizadores de la pascua juvenil han pedido a los jóvenes a unirse a las actividades de estas fechas a través de la tecnología, con retos que se están poniendo para vivir desde el hogar ante la contingencia de salud que se vive en el país.

Por medio de la página oficial de Facebook de la parroquia de San Juan Bautista, los responsables de estas actividades han convocado a los fieles a orar y a realizar acciones que tengan que ver con la fe y con la creencia en Dios en estos días, a fin de fortalecer los lazos religiosos en los hogares y poder pronto regresar con bien tras la pandemia.

Local Iglesia Católica lleva a cabo recorridos de Jesús Sacramentado en Coita

Piden a los ciudadanos no salir de casa, sin embargo dejaron en claro que eso no es motivo para no participar este año en la semana Santa, pues a pesar de no ser presencial, detallaron que hay muchas formas de estar activos para sentir la presencia de Jesucristo y de Dios en esta época.

Ante ello, pidieron que no se pierdan las transmisiones de las misas que se están llevando a cabo a través de la cuenta oficial de Facebook de la parroquia, además de algunos tips que organizadores de la pascua están llevando a cabo para que jóvenes puedan cumplir con esta celebración, en la cual han puesto el hashtag #Influencerdeamor, en lo que han denominado la pascua juvenil virtual 2020.

Finalmente dieron a conocer que en dicha página estarán informando sobre todas las actividades referentes a la religión, en donde además tienen contemplada el recorrido del santísimo como se ha venido haciendo desde hace ya semanas previas.

/BJ