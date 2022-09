En pésimas condiciones las rampas para discapacitados en Tuxtla Gutiérrez

Transitar por las calles y las banquetas del centro de la capital es complicado para las personas con discapacidad, debido a que las rampas de acceso se encuentran en malas condiciones o es insuficiente este tipo de infraestructura.

Las rampas de acceso deben tener un cierto grado de inclinación, morir en cero, a nivel de la calle, deben desvanecerse, cuando están mal hechas, se complica el acceso de la silla de ruedas, hay rampas hechas para vehículos pero no para sillas de ruedas, a veces tienen un desnivel de ocho centímetros entre el nivel de la calle y la rampa.

Luis Eugenio Muñiz Guillén, representante de la Asociación Civil Discapacitados Integrados al Frente Latino Americano de Superación Humana, sostiene que hay que mejorar las rampas, y esta tarea es responsabilidad del ayuntamiento de la capital, para garantizar el acceso pleno a los derechos humanos de estas personas que necesitan desplazarse en las calles y en las banquetas.





Muchas rampas están bien hechas, no hay problemas para el acceso a la banqueta, el problema es para las que están mal, las que están agrietadas, se puede complicar el deslizamiento de la silla de ruedas.

Muñiz Guillén sostiene que la rampa debe cumplir una función, lamentablemente hay algunas en las que tropiezan las ruedas, las peores rampas son las angostas, solamente pueden circular motos, no cabe la silla de ruedas, algunas están muy empinadas, imposibles de usarlas.





Una rampa no debe llegar a topar con la pared, deben estar libres totalmente, aunque hay algunas rampas muy bien hechas, las mejores son las de acceso a Palacio de Gobierno, las de Palacio Federal, dónde se ubican dependencias federales, las que se ubican en la plaza central y esquina con primera norte están muy bien, y deben ser modelo para otras.

La sociedad no presta atención a este tipo de infraestructura, los servidores públicos tampoco han puesto atención a esta necesidad, mejorar este tipo de rampas, infraestructura de libre acceso a las personas con discapacidad, o imagen imagen urbana universal, añadió.





De acuerdo con Luis Eugenio Muñiz, no existe infraestructura para los personas con discapacidad visual, para ellos las en las banquetas deben haber señalamientos o un tipo de textura que los guía su calzado o bastón para ciegos, deben saber dónde se ubica un semáforo, dónde hay una rampa, dónde no deben caminar.

De acuerdo con Muñiz Guillén es necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno volteen a ver a este tipo de necesidades, infraestructura verdaderamente adecuada para personas con discapacidad, muchas rampas en la capital no cumplen con el derecho de libre acceso, además, son insuficientes, hacen falta muchas más, y en condiciones verdaderamente dignas, en las que no tropiecen las ruedas, no se traben.