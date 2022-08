En proceso de disolución la sociedad del Conejobus

El Secretario de Movilidad y Transporte (SMT), Aquiles Espinosa García, confirmó que está en proceso de disolución de la sociedad del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez, conocido como Conejobus.

Una vez que eso se resuelva estaremos en condiciones de que haya una empresa con un servicio de calidad, será exclusivamente participación privada, añadió en entrevista.

Los socios del Conejobus que están reclamando el pago de más de 112 millones de pesos tienen una versión equivocada, ellos dicen que es patrimonio familiar y que no se les puede quitar nada, pero el Estado puede tomar desiciones cuando se trata del beneficio de la colectividad, añadió.





El servicio del Conejobus ha desaparecido físicamente, se disolverá legalmente y se dará paso a una nueva empresa del transporte público, la sociedad anónima de capital variable tenía participación del gobierno del estado en un 51 por ciento y los socios el 49 por ciento, añadió.

Informó que en la avenida central, calle central y boulevard Belisario Domínguez y Angel Albino Corzo, se implementará un sistema de transporte público moderno que respetará los medios de subsistencia de los concesionarios, todos los que tienen derechos por colectivos o servicios de taxi, tienen garantizados sus ingresos.





No sabemos para cuándo, lo estamos trabajando, el gobierno del estado se encargará de vigilar que se el servicio se preste en condiciones de calidad para los usuarios, enfatizó Espinosa García.

Mencionó que fracasó el servicio de transporte Conejobus porque fue una buena idea mal aplicada, mal desarrollada, la parte buena es que se trataba de mejorar el servicio a partir de que entró en funciones en enero del 2010.

Varias capitales en el país tenían ese tipo de transporte y era muy bueno, sin embargo el mal desarrollo es porque crearon un convenio en el que se comprometió el gobierno del estado a participar con el 51 por ciento de las acciones y el 49 por ciento el conjunto de socios, esto incumplió con una serie de normas que no obligaba a nadie, al principio del gobierno -de Juan José Sabines Guerrero - dotó de las condiciones materiales para que la empresa pudiera funcionar.

Puso los vehículos autobuses, condiciones administrativas, así como el subsidio a los socios, las unidades tienen un tiempo de vida útil, los que lo administraban no lo hicieron responsablemente, no fueron ahorrando de lo que ingresaba para sustituir unidades, el parque vehicular se fue haciendo muy viejo, de tal manera que llegó el momento que ya no podían circular, muchos carros se fueron quedando en el camino, en el 2019 recibimos solo 49 unidades, de más del doble que existían, todas en muy malas condiciones, no teníamos ingresos para repararlas, no había para comprar el diésel, por eso en octubre del 2020 se anunció el fin de operaciones del transporte público Conejobus.









Sobre el reclamo del pago los socios tienen sus argumentos, dicen que es legal y nosotros decimos que no, con base en las condiciones que existen, en el 2019 alegaron que se les adeudaba 7 meses que se les pagó, les advertimos que la empresa estaba quebrando, no había recursos para estarla subsidiando, por ello se tomó la decisión de que para finales del 2020 solo quedaban 16 unidades, lástima de la inversión y no queremos que se repita el fracaso, añadió Aquiles Espinosa.

Por eso, puntualizó, no queremos que se repitan esos errores y queremos que sea una empresa particular la que se encargue de prestar el servicio y vamos a exigirle que cumpla con determinadas condiciones, que permitan a cualquier ciudadano el querer subirse a una unidad que lo lleve de un lugar a otro, los carros viejos son un activo de la empresa, primero hay que pagar a trabajadores y proveedores, los activos serán para pagar hasta donde alcance, lo que han reclamado los socios se pagó diez meses en el 2020 porque en octubre se paró todo.