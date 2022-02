En regreso a clases, jóvenes no le temen al rebrote de Covid

Este jueves, en el Heraldo de Chiapas nos dimos a la tarea de platicar con algunos estudiantes de tres instituciones distintas para saber cómo era la situación en este regreso a clases; la sorpresa fue que la mayoría de los estudiantes a pesar de haber estado más de dos años en sus domicilios realizando las clases virtuales aún siguen sin preocuparse pues la vacuna pasa a segundo término. Hasta el momento, ninguna escuela de las visitadas tiene prohibición de ingreso en dado caso de no estar vacunados.

Los alumnos del Cobach 13 de Tuxtla Gutiérrez regresaron desde el pasado lunes a las actividades; los jóvenes afirmaron estar contentos con la situación de las clases presenciales ya que tenían tiempo sin vivir la experiencia de estar en la escuela y otros más ni conocían a sus compañeros; sin embargo por cada 5 alumno que platico con nosotros más del 80% no había recibido la vacuna. La causa más frecuente fue “porque sus padres no tenían tiempo y ellos no están enterados de lo que pase”. Cable aclarar que en dicha institución se cuenta con el protocolo de sanidad en el ingreso y realizan clases mixtas (presenciales y virtuales)





Ya sea por flojera o por desinformación varios jóvenes de Tuxtla Gutiérrez siguen sin recibir la vacuna contra el COVID-19 / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





En la Universidad Valle de México, de igual forma la preparatoria volvió en el margen de las actividades del día del amor y la amistad; por lo cual, llevan prácticamente toda la semana en clases presenciales, la sorpresa fue, que en esta escuela privada, la mayoría de los alumnos con los que platicamos sí cuentan con sus vacunas, no obstante no fue un gran número, puesto que los guardias son muy cuidadosos y piden a cada uno de los jóvenes que desalojen el aula de manera inmediata tras el toque de fin de actividades.

Por otro lado, en el Cobach 33 el regreso a clases fue algo más visto, pues algunos padres de familia que llegaron a dejar a sus familiares comentaron que no están contentos con la elección de volver a clases pues ahora es cuando más se ha activado la ola de contagios, mientras que los jóvenes no piensan en esta situación y ellos únicamente están felices de ver a sus compañeros. El tema de la vacunación en esta escuela pública al igual que en la primaria fue un saldo negativo, pues más del 70% de los entrevistados afirmaron no contrae con su vacuna.





Ya sea por flojera o por desinformación varios jóvenes de Tuxtla Gutiérrez siguen sin recibir la vacuna contra el COVID-19 / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Uno de los casos extraordinarios se vivió en la preparatoria número 2 del estado; ahí los maestros operan con normalidad, realizando sus actividades pero con aulas vacías y solamente a través de plataformas pues aún no se ha dado el banderazo para regresar a clases presenciales a pesar de los comentarios de los padres que ya piden a los directivos reaperturar la escuela y volver a las clases como eran antes de la pandemia. Según información recaba, son ordenes de los altos mandos que aún no se regrese pues esperarán hasta que la mayoría de los jóvenes menores de edad cuenten con la vacuna para poder abrir las puertas.

También puedes leer: Reportan 202 casos positivos de COVID-19 en Chiapas

Ya sea por flojera o por desinformación (qué fueron las respuestas más obtenidas) los jóvenes de Tuxtla Gutiérrez siguen sin recibir la vacuna contra el COVID-19 y han vuelto a las instituciones educativas en este regreso a clases presenciales en donde existen comentarios divididos sobre si esta bien o mal; mientras tanto, esto ya es una reactivación en muchas instituciones por lo cual, los cuidados deberán aumentar.