Estudiantes de Tapachula afrontan rezago educativo con clases de regularización

Debido al grave rezago educativo generado por la pandemia del Covid-19 en alumnos del nivel básico y medio superior, la demanda de cursos de regularización ha crecido hasta en más del 300 por ciento en escuelas de Tapachula en comparación al año pasado.

Jorge Molina Tercero, Coach y director de la escuela olímpica de matemáticas, dio a conocer que tras el bajo nivel educativo que presentan los niños y jóvenes, los cursos pasaron de ser actividades lúdicas - recreativas a poner puntual atención en el aprendizaje básico escolar, principalmente aritmética, lecto - escritura y comprensión lectora.

Dijo que con base a las experiencias que han tenido con niños que acuden a los cursos de atención, en su mayoría presentan carencias de aprendizaje básico, ya que hay alumnos de quinto año que no saben resolver problemas de multiplicación o bien no pueden leer.





Reconoció que los programas que fueron producidos y transmitidos a través de la televisión no generó el impacto que se deseaba en los niños, además, los alumnos no están acostumbrados a esta modalidad de las clases virtuales, aunado a la falta de equipos tecnológicos provocó que el rendimiento escolar no fuera el óptimo.

Señaló que el no asistir de manera presencial a clases limitó el aprendizaje de los niños, ya que el asistir a las clases y tener la asesoría personal del maestro ha sido por años la forma como los estudiantes han adquirido sus conocimientos y tras dos años de pandemia ha habido un estancamiento en el nivel educativo.

Indicó que los padres de familia preocupados por el rezago educativo que presentan sus hijos han acudido en búsqueda de cursos de regularización para que los alumnos puedan mejorar su nivel de aprendizaje durante las vacaciones de verano, al grado que la afluencia ha incrementado de manera exponencial.





"Hemos tenido casos alarmantes de niños que presentan deficiencias para resolver problemas matemáticos básicos, aún cuando han finalizado el quinto grado de primaria o bien no lograron desarrollar la lectura y la escritura, lo que nos genera mayor preocupación para brindar clases que permitan mejorar el nivel educativo de los niños que acude nuestras instalaciones", sostuvo.

Puntualizó que en su caso tuvieron que diseñar siete cursos especializados para atender las necesidades de los alumnos: para preescolar, "la aventura de aprender y escribir", y de primero a tercero de primaria el curso "comprensión lectora y pensamiento matemático" y de quinto a sexto el curso "matemáticas desde cero".





Para alumnos de primero de secundaria el curso "matemáticas 7.0", que es un curso de aritmética de segundo nivel, para alumnos de segundo y tercero de secundaria "matemáticas de la Secu", que incluye aritmética, álgebra, geometría y trigonometría y para los alumnos de prepa se desarrolló el curso "prepara tu mente".

Finalmente el también entrenador olímpico de matemáticas mencionó que sí la educación estuviera bien, si el nivel de aprendizaje de los alumnos fuera el óptimo no hubiera una demanda considerable de las clases de regularización.