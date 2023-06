Amigos exigen a la Fiscalía la aparición con vida de Nayeli Cinco

Amigos y amigas de Nayeli Cyrene Cinco Martínez exigen a la Fiscalía General del Estado la aparición con vida de la joven de 30 años, desaparició el 22 de junio del 2023 en Tuxtla Gutiérrez, que siendo a próximamente a las 18:30 haras fue la última vez que la vieron en su domicilio ubicado en la colonia Santa Clara y hasta el momento se desconoce su paradero.

Cómo señas particulares tiene tatuajes en la parte interior de la mano derecha en forma de cruz, tres notas musicales y un círculo, en el dedo anular de la mano derecha unos acordes de música, en la parte trasera del cuello un ying yang y en el antebrazo derecho la palabra cinco, es de ojos cafés obscuros, miden un metro con 60 centímetros y pesa 56 kilogramos.

Una de sus amigas que se reservó su nombre, dijo que Nayeli Cyrene Cinco Martínez es una gran amiga, una gran mamá, una gran hija y estamos muy preocupados por ella todas las personas que la queremos, deseamos saber dónde está, que pasó, quien se la llevó, mínimo si en el peor de los casos ya no está en este mundo poderle dar una despedida como ella se la merece.

Realmente es una gran persona y ella no se merece esto, lo último que sabemos de ella es lo mismo que está en todas las redes sociales, que se la llevaron unas camionetas, no sabemos dónde está, por parte de la Fiscalía General del Estado sin no hay respuestas, "yo tengo contacto directo con su familia y ellos tampoco tienen respuestas, se están asesorando para poder tener más información".

Queremos que la gente nos ayude a buscarla, a localizarla, no hay formas de como saber la verdad de lo que ha pasado, ella estaba sola con sus hijas, no sé los vecinos y las personas que la conocían pudieran aportar información, yo no puedo decir si estaba con su pareja o no, sus hijas están bien con su familia, añadió.

Nayeli Cyrene Cinco Martínez se levantaba muy temprano para ir a dejar a sus hijas a la escuela, trabajaba, bendiga lo que pudiera para poder tener ingresos, cantaba en restaurantes, trabajaba de lunes a lunes para poder tener ingresos, cantaba de todo, era una gran cantante, creo de las mejores que he conocido en mi vida, cubría eventos, no nos habíamos enterado si había recibía amenazas, la conocí en un grupo musical, dijo su amiga.

El domingo hubo una marcha pero este lunes se volvieron a manifestar, la sociedad nos está ayudando a encontrar algunas pistas, y obviamente se trata de hacer presión a la Fiscalía General del Estado, no hay información de la Comisión Estatal de Búsqueda, ni de la Comisión Nacional de Búsqueda, insistió.

Afirmó que ella se siente muy vulnerable, las mujeres trabajamos expuestas, nos ven muchas personas, mi familia está preocupada por mi, mi familia cree que se llevaron a Nayeli Cyrene Cinco Martínez porque la veían bonita, jamás.me imaginé que le pudiera pasar algo tan cercano a mí, cuando me enteraba de estás noticias en redes sociales.

En Tuxtla afuera de la Fiscalía se manifiestan amigos de Nayeli Cinco / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Cuenta que antes de que desapareciera le dijo su amiga que pasaría a verla a su trabajo, convivieron unos minutos y quedaron de verse por la tarde, pero ya Nayeli Cyrene Cinco Martínez nunca se presentó, hay temor en el gremio artístico de las mujeres, explicó.