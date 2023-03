Dejan sin maestra a pequeños del jardín de niños Álvaro Raquel de Tuxtla

Padres de familia del Jardín de Niños Álvaro Raquel Mendoza en la colonia Los Pájaros denuncian inconformidad por falta de maestra a sus hijos, luego de que el pasado 27 de febrero la maestra abandonó al grupo presuntamente por tener el ascenso a dirección, dejando a la deriva a los alumnos de su salón de clases del 3er grado grupo “A”.

Mencionan que les prometieron un personal interino para que estuviera cubriendo las funciones de la maestra pero hasta el momento no se ha presentado; ya que la directora el día 2 de marzo les informó a los padres de familia de dicho grupo que los alumnos seguirían sin maestra hasta el 17 de abril del presente año.

“Nos parece inconcebible que simplemente asciendan a la maestra y nuestros hijos se queden en total abandono, y por lo tanto importe poco o nada la atención de los niños, queriendo mandar a una interina hasta mediados del mes de abril; ¿qué pretenden que nuestros niños hagan?”, señalaron.

Rechazan completamente esta acción por parte del jardín de niños puesto que ya tenían una forma de trabajar con la docente; y al la vez se muestran molestos puesto que sienten que fue un gasto innecesario la compra de materiales que se les solicitó para que los alumnos pudieran desarrollar las actividades en estas fechas, con la preocupación de que los niños ya deben de estar sumamente preparados para poder ingresar de manera exitosa en aprovechamiento al nivel de primaria.

“El 6 de marzo los papás fuimos a secretaria en compañía con la directora del plantel y la supervisora, Olivia Aguilar, sin embargo, aunque, esperamos no fuimos atendidos, por lo cual hicimos una cita para el siguiente día; 7 de marzo, cuando volvimos y nos acompañó la jefa de sector, la maestra María Elena Lázaro”, dijeron.

También recalcaron que la jefa de departamento, María de los Ángeles Velasco los recibió y explicó que las contrataciones no depende ellos si no de la Coordinación del Sistema para las Carrera de Maestras y Maestros en Chiapas (COSICAMM) y que simplemente no podían hacer nada.





Los padres de familia del tercero “A” dijeron que si alguien va a tomar un ascenso, es válido, puesto que todos tienen el derecho a una mejora laboral, sin embargo, insisten en que debería existir una organización debida, para que ninguna de las partes sufriera afectación alguna.

En junta administrativos propusieron que hablarían con las maestras de la misma zona para que pudieran cubrir el grupo y estar al frente del grupo el día 13 de marzo, lo cual no se cumplió, teniendo como respuesta que tenían que esperar hasta el 17 de marzo.

“Es triste, injusto e impotente, saber que pensaron en todo, menos en la educación de nuestros niños y está claro, porque en ningún momento se ha priorizado el interés de nuestros niños y niñas, en el ejercicio a su derecho de la educación”. Por ello hicieron un llamado a la secretaria de educación, y a la COSICAMM, para que den solución a su problemática.

