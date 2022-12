Personal docente declara ante la FGE para el esclarecimiento del presunto feminicidio de Paola Yazmin

Personal de la Escuela Primaria David Gómez, ubicada en la quinta norte esquina con doce poniente, de Tuxtla Gutiérrez, declara ante la Fiscalía General del Estado, en relación con las investigaciones para el esclarecimiento del presunto feminicidio cometido contra Paola Yazmín "N", encontrada sin vida en la cisterna del pastel el pasado jueves.

Una de las docentes sin dar entrevista y reservando su identidad comentó que el mismo jueves comenzaron las declaraciones, pero como somos muchos el personal, no hemos podido pasar todos, el proceso es tardado y tenemos que estar a la disposición de la Fiscalía General del Estado.





En Tuxtla docentes de la escuela David Gómez declaran ante la Fiscalía General del Estado / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"No entendemos lo que ha pasado, es una realidad que no aceptamos, es un caso muy complejo, muy fuerte, es lamentable, lo que ha ocurrido, no lo aceptamos, pero somos los primeros en querer saber la verdad. No esperábamos que esto pasara, menos dentro de nuestra escuela", expuso casi llorando.

Podemos suponer tantas cosas, es un misterio lo que ha pasado, parece un acontecimiento de película, era una gran compañera, una gran persona, excelente mujer, no entendemos qué es lo que pasó, no creemos que haya hecho mal a nadie, insistió.





El personal docente con ropa de color negro llegó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, se reunió en el camellón del libramiento norte frente a la institución, al solicitarles información cruzaron la vialidad para sentarse en el acceso principal del edificio público, sin haber declaraciones y evadiendo a los medios de comunicación.





Personal docente declara ante la FGE para el esclarecimiento del presunto feminicidio de Paola Yazmín / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





En Chiapas se decretó la alerta por la violencia de género desde finales de noviembre del 2016, de esa fecha para octubre de este 2022 suman mil 255 muertes violentas de mujeres, de las cuales, 488 son feminicidios consumados.

Primeramente se decretó la alerta para los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá y Villaflores, luego se amplían las acciones para otros 16 municipios de la región Altos de Chiapas y las medidas de prevención no generan resultados.

En este año suman más de 40, Paola Yazmín "N" de 36 años de edad fue encontrada el pasado jueves 8 de diciembre sin vida en la cisterna de la escuela primaria de la quinta norte esquina con doce poniente de la capital del estado en el barrio El Maguey.

