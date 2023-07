¿Y Nayeli Cinco? Exigen liberación de la desaparecida tras caso de los 16 secuestrados

La mañana de este Domingo se preveía una marcha por Nayeli Cinco en la capital chiapaneca, saliendo del puente de colores hacia el palacio de gobierno, ante el poco acompañamiento, colgaron una lona en el puente de colores en donde exigen la liberación diciendo que eran 17, esto por los 16 trabajadores secuestrados.

Hoy se suman 10 días de su desaparición, en donde hasta el momento se desconoce su paradero, esto luego de que los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana regresaran con vida, en donde pedían intercambio por la cantante, regresando los 16 menos ella.





Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Antes esto su amiga, quien omite su nombre por seguridad, mencionó que si la están involucrando en cosas ilícitas, primero debería realizar las investigaciones previas, así también menciona que las autoridades no han realizado las averiguaciones ni le han dado seguimiento al caso.

Cabe mencionar que la marcha no se llevó a cabo, ya que luego de que fuera convocada las personas no asistieron más que un grupo cercano, sumando cerca de 6 personas, familiares afirman que esto podría ser por miedo debido a la circunstancias de su desaparición.





Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





“Estoy destrozada, tenemos miedo, mucha gente no ha venido por lo mismo, por el miedo, yo les pido al gobierno a todos que me la devuelvan a mi niña por favor, no podemos andar con miedo en esta ciudad, es muy peligrosa, estamos esperando noticias no sabemos nada, así como buscaron a los anteriores, yo le pido que me ayuden encontrar a mi niña”, dice la mamá de Nayeli, con llanto en los ojos.









En el puente de colores se puede observar la manta que dice “Nos falta Nayeli”, “Rutilio Escandón ¿Dónde esta Nayeli?”, esto después de que no han tenido respuesta alguna por parte de las autoridades.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️