Duro trayecto: Familia Venezolana de paso por Chiapas, en busca del sueño americano

Una familia de 15 venezolanos entre hermanos, primos, sobrinos y cuñados llegaron a Tuxtla Gutiérrez capital Chiapas en su ruta con destino a la frontera México - Estados Unidos huyendo de la pobreza, de la inseguridad y la persecusión de la delincuencia y del gobierno, así lo explica Alejandro González.

Procedentes de la capital de Venezuela, Caracas, llegaron a Ciudad Hidalgo en el municipio de Suchiate, luego pretendían buscar atención en Tapachula en el Instituto Nacional de Migración (INM) sin embargo, el personal de esa institución los aseguró en Suchiate y los trasladó a Tuxtla Gutiérrez, donde la sub representación en esta ciudad no los atendió, luego de bajar del autobús en el libramiento norte y parque Niños Héroes se dispersaron los migrantes.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En la capital de Chiapas no pueden trabajar, llegaron a Tuxtla Gutiérrez hace cuatro días, venden paletas de dulce para conseguir unos pesos que les permita completar el pasaje para cada uno con destino a la Ciudad de México, ojalá nos dejen subir, vamos con el favor de Dios, pero necesitamos permiso del INM para poder viajar pero nos ha respondido que no hay esa posibilidad, nos dijeron que no están otorgando ningún tipo de salvoconducto, explicó en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Mientras vendía sus paletas de dulce, Alejandro González añadió que el INM no les puede dar ningún documento, no hay permisos para transitar por México para nosotros, viene con su hermana y sobrino, primos y demás, 15 en total, entre todos se cuidan y se protegen, el viaje a la Ciudad de México depende de que se pueda reunir los pasajes, mientras llevan ya cuatro días consumiendo alimentos en el comedor comunitario de la Iglesia Católica en el templo de Santo Domingo de Guzmán en la primera poniente y segunda norte.

Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Porta una cartulina con la leyenda: "Amigos Mexicanos, somos venezolanos, necesitamos de tu ayuda. Gracias, Dios te bendiga". Dice que salió de su país hace seis meses por la situación crítica de su país, económica, política y social, han salido aproximadamente de 7 a 8 millones de habitantes de Venezuela desde el 2016 a la fecha, se ha masificando en los últimos años, los salarios alcanzan los 40 dólares mensuales, los precios de los productos básicos aumentan todos los días. La misión es encontrar un mejor futuro, puntualizó.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️