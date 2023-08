Familiares de desaparecidos se manifiestan en Tuxtla Gutiérrez para pedir justicia

Este viernes, en la capital chiapaneca, se llevó a cabo una manifestación encabezada por familiares de individuos desaparecidos en el estado de Chiapas durante el último año. La protesta contó con la participación de personas que buscan a seres queridos que han desaparecido en circunstancias misteriosas. Además, se sumó a esta movilización una madre originaria de Quintana Roo en busca de su hija, ofreciendo una recompensa de medio millón de pesos por información que conduzca al paradero de su familiar.









Entre los participantes se encontraban los familiares de Víctor Manuel Chavarrías González, quien fue sacado de su hogar por la fuerza el 08 de mayo del presente año. Su hija mayor, Yareli Chavarría Martínez, explicó que hombres armados llegaron en una camioneta Hilux vestidos con chalecos que llevaban las siglas de la Fiscalía General del Estado (FGE). A pesar de este hecho, no se han recibido amenazas ni llamadas de extorsión previas. Víctor Manuel, antes de su desaparición, operaba un negocio de comida y previamente trabajó como chófer para la Secretaría de Seguridad.

Pese a las denuncias que ha realizado la familia, las autoridades han declarado que podría ser obra del el crimen organizado. "Yo no puedo culpar, a un cartel, por que a mi no me consta, lo que si me consta que los que se llevaron a mi papá tenían el chaleco con las siglas de la Fiscalía", finalizó la hija de Manuel.









La movilización también incluyó a la familia de Néctar Galdámez Chandomí, albañil originario de Jiquipilas, desaparecido el 8 de octubre del año anterior. Irlanda Galdámez, hermana de Néctar, pidió a las autoridades su apoyo en la búsqueda, destacando la importancia de que los políticos cumplan sus promesas durante la temporada electoral.





Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





La madre de Dulce Viridiana Gonzales Sánchez también se hizo presente en la protesta. Dulce Viridiana desapareció el 7 de agosto de este año en el municipio de Ocozocoautla. Sufriendo una crisis nerviosa, se escapó de las manos de su madre y se perdió a tan solo dos cuadras de distancia. La madre de la joven dejó su trabajo para cuidar de su hija, mientras que su padre se esfuerza por mantener a la familia económicamente.





Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas





Todos los manifestantes se unieron en una causa común: exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno una búsqueda efectiva y resultados concretos para localizar con vida a las víctimas de desaparición en Chiapas. Entre los participantes también se destacó una madre proveniente de Quintana Roo, quien buscó apoyo entre las madres en resistencia de Chiapas para encontrar a su hija, ofreciendo una recompensa por información relevante.