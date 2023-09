Madre de desaparecida rechaza recompensa insuficiente ofrecida por la FGE

Tuxtla Gutiérrez.- La señora Isabel Torres, madre de Cassandra Isabel Arias Torres, quien desapareció en Berriozábal el 17 de diciembre de 2022, ha rechazado la determinación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de ofrecer una recompensa de hasta 200 mil pesos por información que conduzca a la localización de su hija.

La FGE emitió una ficha de búsqueda en la que se establece la recompensa, y se alienta a cualquier persona con información relevante a que se comunique al teléfono 961 65 50324 o al número de emergencia 911. Sin embargo, la madre de la joven desaparecida considera que esta suma es insuficiente para motivar a las personas a proporcionar información crucial.

"No acepto esta recompensa, no la reconozco", dijo la señora Torres. "Están pidiendo una suma muy baja; nadie se va a exponer por 200 mil pesos para dar información. La vida de mi hija no vale solo 200 mil pesos. No estoy de acuerdo con esto; no me tomaron en cuenta en esta decisión".





La madre de Cassandra se enteró de la recompensa a través de los medios de comunicación y expresó su malestar ante la cantidad ofrecida. "Es una suma irrisoria", agregó. "No me notificaron ni me consultaron sobre la cantidad adecuada. Exijo que aumenten la recompensa para incentivar a las personas a proporcionar información valiosa".

Isabel Torres ha solicitado una reunión con el Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández, para abordar este tema. También planea realizar actividades para presionar a las autoridades y obtener una respuesta rápida.





"Estamos hartas y cansadas, pero no dejaremos de buscar a mi hija", enfatizó la señora Torres. "Es una falta de respeto hacia mí y hacia ella. El gobernador se comprometió a generar resultados; ahora espero que cumplan y aumenten la recompensa. Hay suficiente dinero malversado por los políticos en este estado para ofrecer una cantidad significativamente mayor".

La familia de Cassandra Isabel Arias Torres continúa exigiendo respuestas y trabaja incansablemente para encontrar a su ser querido desaparecido.