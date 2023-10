Maestros de educación indígena se manifiestan en Tuxtla, exigen el pago de adeudos

Tuxtla Gutiérrez.- Maestros del nivel de educación indígena en el sistema educativo de Chiapas se congregaron frente a la Secretaría de Educación para expresar su indignación y exigir el pago de adeudos que se mantienen pendientes durante varios meses. La manifestación, encabezada por el docente Juan Carlos Sánchez Gómez, resalta la difícil situación financiera que enfrentan los profesores interinos de recursos especiales en la región.

Según explicó Sánchez Gómez, a pesar de un acuerdo en una mesa de diálogo que tuvo lugar el 18 de septiembre de este año en el Palacio de Gobierno, donde autoridades educativas se comprometieron a resolver los adeudos, los maestros continúan enfrentando dificultades económicas. La Secretaría de Educación liberó un pago, pero los docentes consideran que no se corresponde con el trabajo realizado y los contratos pendientes.

Uno de los aspectos más preocupantes para los maestros es la disparidad entre los salarios prometidos y los pagos reales. Los docentes frente a grupo quincenal han denunciado que sus salarios, que oscilan entre 3,200 y 3,700 pesos, no se han efectuado como corresponde. Además, al revisar una contra nómina, se encontraron con una discrepancia significativa entre lo que deberían estar cobrando y lo que efectivamente se les paga.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Sánchez Gómez señaló que en la manifestación se denunció que en la zona con el 60 por ciento de categoría, aparece un monto de 32,000 pesos, pero los maestros no reciben esa cantidad. Además, hay dos contratos pendientes desde el 1 de enero al 15 de abril y del 17 de abril al 31 de julio, que aún no se han liquidado, afectando a más de 3,000 interinos de recursos especiales en las 17 regiones educativas del nivel indígena.

El docente enfatizó que, a pesar de los esfuerzos previos, ahora se sienten abandonados por los supervisores y jefes de sector que no se unieron a la manifestación. La exigencia de los maestros es justicia y respeto a sus derechos humanos. Advirtieron que si no se obtienen respuestas satisfactorias, la lucha será permanente y no descartaron la posibilidad de ampliar las protestas en el futuro.