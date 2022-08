En Tuxtla, migrantes siguen esperando permisos mientras INM los tiene incomunicados

Desde hace un par de días más de 300 migrantes arribaron a la ciudad capital con la esperanza de agilizar sus trámites para poder salir del país, sin embargo, llevan más de 48 horas esperando a que dichos papeles salgan para poder moverse de Tuxtla pero dicha situación no termina e incluso ha ido a peor pues actualmente no cuentan con teléfonos celulares y no han podido comunicarse con sus familiares.

Actualmente la situación de los migrantes en la capital no ha sido la mejor, llegaron a Tuxtla con la promesa que aquí sería más fácil poder entregarle los permisos que necesitan, pero el primer día quedaron parados afuera de las instalaciones del institución nacional de migración que se encuentra en el oriente de la ciudad y hoy ya pudieron ingresar, mientras que otros más fueron llevados a otro sitio sin embargo, se encuentran sin poder comunicarse con sus seres queridos.





La tristeza para algunos de estos familiares es que las personas que ahora se encuentran en espera son los pilares del hogar y no han podido hablar con sus esposas e hijos quienes lo esperan para realizar las distintas actividades, por lo cual, incluso se puede ver lágrimas en el rostro de estos migrantes quienes continúan esperando que puedan recibir los papeles correspondientes.

“Mi hermano lleva dos días como loco intentando conseguir el papel, viene desde Tapachula, ahora estamos en Tuxtla; nos quedamos sin dinero, no se muy bien que hacer porque estoy esperándolo pero no puedo comunicarme con él ya que dicen que les quitaron los celulares; allá en Venezuela en están mis sobrinos, sus hijos que de igual forma no tienen como comunicarse”. Henry Del Valle





De la misma forma, en el lugar se encuentra Daniel quien es de Nicaragua y tiene más de una semana en Chiapas y es que su situación es mucho más complicada debido a que las autoridades no pueden apoyarlo y únicamente lo que pueden hacer es regresarlo a Nicaragua, no obstante dicho migrante no puede estar en ese sitio por su situación, por lo cual, está varado aquí en Tuxtla Gutiérrez sin saber qué hacer.

“No se que más hacer para que me atiendan, dicen que porque soy de otro país ya no me pueden atender pero apenas me acaban de mandar, estoy varado, no tengo como avisarle a mis familiares y estoy durmiendo aquí en la intemperie teniendo que pedir dinero para comer, las personas te pasan gritando, insultando y no se ponen a pensar en qué situación estamos nosotros”.

En cuanto a los ciudadanos tuxtlecos son muy pocos los que deciden ayudar pues la mayoría está molesto con el tema del tráfico que generan ya que tienen que tapar esa zona del libramiento, no obstante, existen diversos grupos que se acercan en las noches para regalarles café y tortas para ayudarles un poco con su situación.

Migrantes aseguran que no se pueden comunicar con sus familiares pues INM les quitó sus celulares / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas