Familiares informan que los jóvenes "levantados" en marisquería ya están en casa

Tuxtla Gutiérrez.- Cerca de las 6 de la mañana el usuario de la plataforma Facebook que lleva por nombre Sally Bernal y presunta hermana de José Eduardo informó que él y su amigo César ya están en casa, luego de haber desaparecido el día domingo en la noche.

Se supo que la última vez los dos masculinos se encontraban conviviendo por una celebración en la marisquería denominada el K Marón Buchón ubicado sobre el periférico Sur poniente y 2 sur de la colonia Santa Elena.





El festejo fue interrumpido por varios hombres armados quienes presuntamente portando armas largas y cortas los obligaron a subirse a una camioneta marca Nissan tipo Frontier de color gris y una CRV y fueron llevados en contra de su libertad.





Seguida de esta foto fue la publicación que hizo el familiar en redes sociales





El familiar escribió "Gracias a Dios mi hermano José Eduardo y Cesar Estrada ya están en casa!!! NO se darán más declaraciones por el momento. MUCHAS GRACIAS a TODOS por todo el APOYO, por COMPARTIR todo el tiempo sobre ellos, por la DIFUSIÓN que les dimos.

Gracias a Dios y a TODOS ustedes ha regresado la PAZ a nuestras vidas! No me alcanzan las palabras para AGRADECERLES.. Todas las acciones que se tenían previstas HOY ya no se realizarán.. X GRACIAS a toda la ciudadanía y a los MEDIOS de comunicación, estamos en deuda con todos ustedes!!".





Este fue el comunicado de Sally en su red social





Por su parte ninguna autoridad ha emitido algún comunicado sobre la aparición con vida de los hombres, se prevé en las próximas horas se haga público la versión oficial.