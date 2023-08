La crisis migratoria que se vive en Chiapas está siendo rebasada, esto debido a que el proceso migratoria es tardado, ante ello migrantes han tenido la necesidad de comenzar de emprender negocios o incluso quedarse a vivir en el estado, aunque ellos no lo desean.

Tuxtla Gutiérrez había sido un lugar donde casi no se notaba el flujo migrante, ya que la mayor parte se concentraba en Tapachula, hoy en día debido a los traslados que INM ha realizado, una de las centrales camioneras ubicada en una plaza comercial se ha vuelto un campamento de migrantes.

Migrantes crean campamento en las afueras de OCC plaza sol en Tuxtla / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Leyder Medina un migrante venezolano del Estado Falcón, que viaja con su familia entre ellos cuñadas y sobrinos, nos cuenta la espera mientras acampan afuera de la OCC ubicada en la Plaza Sol.

Comenta que se encuentran en la espera de un autobús el cual los llevará hasta Arriaga en donde ahí irán transbordando hasta llegar a la CDMX y posteriormente buscar su objetivo que es llegar a Estados Unidos.

"Aquí en Chiapas nos han tratado bien, no hemos tenido ningún problema, hemos recibido ayuda de personas, nos apoyan, no dan unas que otras cosas y más que agradecidos hemos estado", dijo Leyder.

En cuanto al trato migratorio mencionó que algunos son buenos otros malos, mientras tanto están a la espera de la cita a través del CBP One, lo cual es muy tardado, por lo que no se hacen esperar y continúan.

"La verdad no queremos estar en México, pero muchos ante la esperan se quedan, pero nunca pierden el sueño que es llegar a los Estados Unidos", abundó el migrante.

Finalmente mencionó que se establecieron en la OCC, en donde colocaron casas de campaña para poder pasar la noche y así no pagar un hospedaje, ya que no cuentan con recursos económicos, no han recibido mal trato y los han dejado estar en el lugar siempre y cuando mantengan limpio, dijo.