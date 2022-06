En Tuxtla socios del Conejobus exigen pagos al gobernador de Chiapas

Sin respuesta hasta ahora los 105 socios del desaparecido Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez SA de CV o Conejobus, siguen exigiendo el pago del adeudo por el usufructo de 139 placas y concesiones de las desaparecidas rutas 1 y 2 del transporte colectivo en la capital del estado.

Permanecen en plantón indefinido en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez desde el 14 de febrero de este año, no están todos, no todos los días están presentes todos los afectados, han enfrentado el calor, las lluvias puesto que están desgastados económica y físicamente, incluso se han llegado a reclamar unos a otros porque algunos socios no se han presentado al plantón algunos días.





Suman 30 meses los que hasta este momento reclaman de deuda por 3.5 millones de pesos mensuales / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Suman 30 meses los que hasta este momento reclaman de deuda por 3.5 millones de pesos mensuales, es decir un monto global de 105 millones de pesos que reclaman al Secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García y advierten que mantendrán la lucha hasta las últimas consecuencias, por ello han recurrido a la protección de la justicia federal.

Desde el mes de enero del año 2020 se reclama el pago mensual de 3.5 millones de pesos mensuales que la dependencia estatal no ha querido reconocer, exponen e insisten que a través de su abogado defensor Servando Cruz Solís mantendrán la lucha y la exigencia de justicia, no aceptan el único pago que les ofrecieron por 10 meses de adeudo y no 30 meses como hasta ahora documentan.





Puedes leer también: Docentes exigen pago a la Secretaría de Educación en Tuxtla





El Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez SA de CV o Conejobus surgió en el mes de enero del año 2010 durante el gobierno de Juan José Sabines Guerrero, con autobuses climatizadas para más de 40 pasajeros que debían operar con biodiesel, desaparecieron las rutas 1 y 2 del transporte colectivo en Tuxtla Gutiérrez que circulaban en la avenida central oriente y poniente así como la calle central norte y sur.