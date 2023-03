Tuxtla Gutiérrez. Este jueves por la tarde se le fue entregado la unidad en su modalidad de taxi con número 3369 a su chófer de nombre Jorge Alberto Castañón Cipriano en el corralón municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Cabe señalar que el trabajador del volante fue detenido y despojado por policías de su vehículo este pasado domingo en la colonia patria Nueva cuando documenta un presunto maltrato animal por parte de los elementos municipales.





¡Que se reparen los daños causados y justicia por el lomito arrastrado!: Taxista / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas





"Me pegaron, me amenazaron , solo porque cuando iba circulando vi que una patrulla llevaba arrastrando a un perrito, después me marcaron el alto y me bajaron a golpes, después fui llevado a la popular donde pague 2 mil pesos de multa y mi taxi se fue al corralón" dijo Castañón Cipriano.









Lee más: ¡Lomito sano y salvo! Desmiente SSPYTM muerte de perrito "arrastrado" en Tuxtla

Por estos hechos el agraviado interpuso una denuncia en la fiscalía anti corrupción por abuso de autoridad y lo que resulte, así como la reparación de daños, ya que perdió 5 días de trabajo , 1000 pesos que traía en su vehículo y que ya no está.

Yo no quiero que despidan a los policías , pido que los capaciten y que me reparen los daños; puesto que son muy abusivos, ya con mi abogada estamos viendo como seguiremos de forma legal hasta tener justicia.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️