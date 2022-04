Feligreses celebran domingo de ramos en la Catedral de San Marcos

El Arzobispo Fabio Martínez Castilla, encabezó la celebración litúrgica de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, de conmemoración del Domingo de Ramos, en la que bendijo las palmas de las y los feligreses, en la que convocó a vivir en el servicio a los demás, en el amor de Dios para que le dé rumbo sentido a nuestra vida, no condenar, ni olvidar a los demás, está ceremonia debe ser un si a un cambio de actitud.

En la Catedral Metropolitana de San Marcos en Tuxtla Gutiérrez, el Arzobispo insistió que no nos puede pasar lo que a Jesús, quienes le habían asegurado que no lo abandonarían, lo abandonaron, Pedro, Judas, "dicen nosotros no podemos olvidar a los demás, no abandonar a los demás, no hacer aún lado a los que nos necesitan".

También puedes leer: Tragedia en San Fernando, camión que llevaba votantes cae en un barranco

Con la palma en la mano, tras la lectura de la Pasión de Jesús, en el interior de la Catedral, cientos de fieles oraron, cantaron y expresaron su amor al Padre y al Hijo, se comprometieron a sentirte y llevar al Espíritu Santo a los demás, en especial a los más vulnerables, los más menospreciados y oprimidos, con atención especial a las niñas, a los niños, a los adolescentes y jóvenes.

Amor con amor se paga, dijo Martínez Castilla, a hombres, mujeres y nos congregados en la Catedral Metropolitana de San Marcos, a quienes recibió en el atrio bendiciendo las palmas verdes, acompañado de dos presbíteros, monaguillos, e insistió que está no puede ser una conmemoración más del Domingo de Ramos, Jesús entró triunfante en Jerusalén, pero hoy tiene que entrar gozo en el corazón de todos y todas.

"Aunque no merecemos el perdón, Dios nos lo conceda por la mediación de Jesús, a quien hay que darle gracias, siempre y en todo lugar, que siendo inocente se dignó morir por nuestros pecados, concediendo el perdón a sus malhechores, hoy no hay tiempo que perder, busquemos la paz, el gozo, la alegría y la fraternidad, que prevalezca el bien común, la justicia y el amor", insistió monseñor Fabio Martínez.

Encabeza Arzobispo Fabio Martínez, conmemoración del Domingo de Ramos, el triunfo de Jesús / Foto: Isaí Lopez | El Heraldo de Chiapas

"Dios nos amó hasta el extremo, tendió con nosotros su alianza y con Jesús hizo plenitud su proyecto de salvación, hoy tenemos la oportunidad de acudir a él y hacerlo con entrega, con pasión y con disposición de ser diferentes, nunca más el odio, el rencor, la venganza, tiene que prevalecer el amor, la reconciliación y actuar siempre como el ejemplo permanente de Jesús, que amó hasta el extremo, incluso, a sus enemigos", destacó.

"Solo Jesús reconcilia al pueblo, al mundo, con Dios, por ello las más de 74 parroquias de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez y la Provincia Eclesiástica de Chiapas, con las Diócesis de Tapachula y San Cristóbal de Las Casas, celebran con gozo, solo él nos ayuda a vencer el mal, el mal de la apatía, de la injusticia, hoy Dios vence al pecado, se impone la misericordia y solo así es posible estar listos para hacer el bien".

Las parroquias también celebran el Domingo de Ramos, muchas ya lo hicieron desde las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, 11, 12 y 13 horas aunque quienes ya celebraron volverán a hacer por la tarde, principalmente a las seis de la tarde.