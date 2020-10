Enedina, la bruja que fue enterrada con todas sus riquezas

Foto: Miguel Rojas | Diario del Sur





San Cristóbal de Las Casas.- “La razón es que la leyenda urbana cuenta que Enedina poseía una fortuna derivado de los trabajos que realizaba como bruja y dicen que cuando falleció fue sepultada con todos sus bienes, ya que la sociedad de ese entonces consideraba su riqueza como un fraude y amenazaron a los familiares con condenarlos, en caso de conservar el dinero”.

Así lo contó la actual presidenta del Consejo Municipal de la Crónica, María Enedina Domínguez Díaz, quien indicó encontró el acta de defunción que da fe que la muerte fue causada por una pulmonía, lo cual ha impulsado la realización de textos e incluso un libro sobre al desmitificación de la vida de Enedina García.





Quien sea sorprendido haciendo actos de brujería será consignado ante las autoridades





Y es que en el Panteón de esta ciudad se encuentran más de 30 tumbas que son consideradas como monumentos históricos; entre ellos la conocida “Tumba de las Sirenas”, donde se encuentra enterrada Enedina García (1876-1900) y quien la visite alcanzará a leer “Quien sea sorprendido haciendo actos de brujería será consignado ante las autoridades”.





Según varias versiones el dinero fue puesto a su lado derecho, y a quien intentara sustraerlo le caería una maldición. La tumba tiene unas sirenas en lo alto y los que cuentan la leyenda representa un símbolo de sabiduría; algunos aseguran que cuando la última sirena caiga por deterioración, el espíritu de Enedina será liberado del lastre que de ella pende.

A diferencia de años atrás, alrededor de la tumba de Enedina, es común que acuda gente a realizar actos de brujería como la decapitación de pollos negros, encender velas, entre otros ritos, lo cual ya se encuentra prohibido por la Administración del Panteón.

En entrevista, la cronista desmiente que haya sido una bruja, sino que su oficio era costurera y provenía de una familia humilde y probablemente su historia se empezó a alterar porque era una joven muy guapa que generaba envidia en las mujeres, y resentimiento en los hombres que era rechazado, además de que tenía conocimientos de herbolaria, lo cual hizo que ayudara a mucha gente.





Llegaba gente con algún dolor y les daba un té, ayudaba a mujeres a parir





“Llegaba gente con algún dolor y les daba un té, ayudaba a mujeres a parir, muchos que venían de comunidades la visitaban, era realmente hermosa según las versiones de sus familiares, entonces no era ni bruja, ni curandera, ni bruja, era costurera con conocimientos de herbolaria, no quemaba velas, no hacía limpias, ella fallece de pulmonía según consta el acta de defunción del registro civil, de la cual cuento con una copia”, indica.





Otra de las razones por lo cual se creó esa historia en torno a ese personaje es que cuando falleció mucha gente acudió a su tumba en agradecimiento por lo que hizo en vida, “con el paso del tiempo la gente confundió y pensó que ella era una bruja, que tenía poderes sobre naturales, incluso dicen que fue asesinada por un capitán, otros que la colgaron, otros que la quemaron, pero nada de eso pasó”.

“Ella era una mujer de clase humilde, la enterraron con algunas ropas, no con dinero, es un mito y las sirenas se debe a que le gustaba mucho, las cuales se ven en los cuatro puntos cardinales, era una época de creencias, donde la postura del sol significaba mucho para el descanso eterno de una persona”, refiere.





Domínguez Díaz aseguró que a la gente le gusta creer en cuestiones sobrenaturales y muchos siguen pensando que es una bruja, pero afortunadamente las autoridades ya no permiten que se destruya la tumba, “porque incluso había personas tan irrespetuosas que incluso grababan sus nombres, es una tumba que debemos cuidar”.

Finalmente, dijo que se encuentra realizando un trabajo para desmitificar toda la información sobre Enedina García, “ya se publicó en la gaceta, el 4 de noviembre daré una conferencia sobre la tumba desmitificando todas esas versiones”.