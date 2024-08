Enfermedades de la vista en niños por uso de aparatos electrónicos

En los últimos años las nuevas generaciones se han acostumbrado al uso de aparatos electrónicos, lo que ha originado un alza en enfermedades de la vista, así lo dió a conocer Raúl Manuel García Guizar, cirugano oftalmologo en Tuxtla Gutiérrez.

Lee más: ¡Dengue invade a Chiapas! Secretaría de salud afirma el registro de dos muertes

De acuerdo al especialista uno de los detonantes de que se dispararan estos problemas fue posterior a la pandemia, la patología llamada síndrome visual informática, una enfermedad por el uso de dispositivos móviles, ante ello afirmó que las consultas se elevaron, pues a diario atiende de 7 a 10 pacientes al día.

Se recomienda controlar el uso de dispositivos electrónicos en los menores / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

En comparación de años anteriores cuando no había pasado la pandemia a la actualidad se han disparado casos de miopía y astigmatismo hasta un 80 por ciento; "antes de la pandemia no es que no lo hubieran, pero como los niños estaban más metidos en su escuela, en una actividad física presencial no había tanto tema, al estar en las pantallas esto se fue para arriba," argumento García Guizar.

El ver a través de una pantalla genera un dato de alerta en nuestro cerebro, haciendo que la frecuencia del parpadeo disminuya, haciendo que la lagrima se seque produciendo ardor, picazón, comezón, lo que provoca que te frotes los ojos o parpades fuerte.

Los riesgos que genera el uso de las pantallas es tener un ojo seco, o bien una metropia o error retroactivo, mejor conocido como miopía, astigmatismo, orzuelo o chagacion, en los casos más avanzados puede generar estrabismo convergente, llegando a la cirugía.

"La academia americana de oftalmologia pediatrica recomienda la regla 20-20-20, es decir por cada 20 minutos son 20 segundos de descanso, dirigiendo tu mirada a 6 metros de distancia, lo que yo he implementado con mis pacientes es que por cada 30 minutos, tomen 5 minutos de descanso," explicó el oftalmologo.

Salud ¡Calor y lluvia! 3 enfermedades por el cambio de clima en Chiapas

Los pacientes quienes más complicaciones pueden tener a la alarga, son quienes sufren de astigmatismo. Las edades varían ya que llegan desde pediátricos hasta los 14 años quienes sufren por padecimientos del uso de dispositivos móviles.

Finalmente el especialista recomienda a los padres y madres de familia dejar de ser permisivos con sus hijos con ello es importante que dividan los tiempos de uso de pantalla, no usarlo por las noches, no disminuir la intensidad de la luz y el uso de lubricamte, en dado caso que tu trabajo se base en el uso de estas pantallas se debe utilizar lubricante ocular.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️