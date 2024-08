Enfermedades gastrointestinales se elevan por el calor y lluvias en Tuxtla

Durante la temporada de lluvias y calores en las últimas semanas, los casos de enfermedades gastrointestinales se han disparado, así lo dio a conocer el Dr. Javier Arturo Sánchez Avendaño, director médico de Cruz Roja Mexicana en Tuxtla Gutiérrez.

Sánchez Avendaño refirió que se han detectado casos de enfermedades tipo bacteriana y bacteriana con parásitos; "es muy importante hacer esta diferenciación porque de ello dependerá el tipo de tratamiento que se le otorgará al paciente y así en este caso evitar complicaciones."

El promedio de aumento de estas enfermedades ha sido de un 7 a un 10 por ciento, es decir, por guardia o por día llegan a la Cruz Roja de 3 a 5 pacientes por enfermedades gastrointestinales.

Tanto adultos, jóvenes y niños, han estado presentando enfermedades gastrointestinales por salmonela o tifoidea, cabe mencionar que esta enfermedad tiene un cuadro parecido al dengue, ante ello mencionó el director de la Ceuz Roja que: "En este caso también se está presentando con un número significante en pacientes, que incluso pueden tener a la vez, los dos tipos de problemas de salud."

Alguno de los síntomas que se puede presentar es fiebre, ataque al estado general, dolor abdominal, evacuaciones diarreicas, en dado caso presentas los síntomas, es importante acudir a una valoración médica.

De los factores de riesgo que desarrolla esta enfermedad puede ser por; el consumo de alimentos mal procesados, es decir que no se utilice la higiene necesaria para la preparación, además por el calor puede presentar bacterias si no se conservan bien, otro de los factores es el lavado de manos.

Finalmente Sánchez Avendaño exhorto a la población que ante el consumo de líquidos o alimentos verifique que se cuenten con las medidas mínimas de seguridad, ya que muchos lugares no cuentan con los criterios de salubridad: "Sí tenemos sed, es preferible comprar una botella de agua cerrada y no exponerme a comprar un líquido de un expendio donde no se sabe de donde proviene el agua y el tipo de elaboración."