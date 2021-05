Entrevista | Exembajadora narra cómo fue detenida y liberada en Chiapas

En entrevista exclusiva con El Heraldo de Tabasco, la aspirante a Flor de Oro Tabasco 2009, Sayuri Arguello Calzada, bromea con decir "su veldá". No se parece en nada a Niurka, pero sí le da un aire a la Trevi y acepta que le hacen bromas con eso.

Habla para esclarecer públicamente los hechos ocurridos el pasado fin de semana, luego de que se diera a conocer su detención junto a otras dos personas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, acusada por presunta portación de arma de fuego y usurpación de funciones, al aparentemente haberse ostentado como empleada de la Fiscalía con credenciales falsas.

La mujer, quien representó hace algunos años al municipio Teapa en el certamen de belleza de la máxima fiesta de los tabasqueños, viajaba con dos hombres más, los cuales, de acuerdo a la versión difundida por las autoridades, realizaron disparos al aire y también en contra de los efectivos, por lo que fueron perseguidos por varias calles.

EL HERALDO: Sayuri, antes de hablar de aquel fin de semana de tu detención, cuéntanos un poco cómo viviste ser embajadora.

"Se me canceló por la influenza de 2009. Yo fui embajadora de Teapa, fue una experiencia padrísima y hasta la fecha mucha gente me sigue recordando, y por otras cosas también, como labor altruista, la gente me recuerda, como alguien sencilla, carismática, buena onda, sobre todo buena amiga.

EL HERALDO: ¿Cómo fue tu vida después de esta experiencia?

"Esta vida es de altas y bajas. He pasado por muchas experiencias. Después de aspirar a la Flor de Oro, me volví muy independiente, me volví comerciante, me he dedicado a las ventas. Comencé haciendo tandas de zapatos, tengo mi marca de accesorios, tengo mi marca de productos para bajar de peso, estoy cumpliendo diez años de dedicarme a esto, y estoy muy contenta porque nos ha ido súper bien. También estudié cosmetología, me gusta todo lo de la belleza que sale en redes sociales, porque yo fui muy gordita cuando era embajadora, mucha gente criticaba mi peso por ser grandota, entonces empecé a bajar de peso, me operé y empecé a hacer tandas de cirugías, puse mi Spa, empecé a hacer masajes, y todo fue un complemento...

"Tengo ahora tandas de operaciones, hospedaje postoperatorio, si tú te operas yo te cuido, te doy tus masajes, y pues de aquí sales muy bien y con un cuerpo espectacular, a eso nos estamos dedicando, tengo también mis ventitas, mi show room de ropa, como cuando empecé, porque si algo me enseñó mi papá, es que nunca hay que dejar lo que primero te dio de comer..."

"Me dedico cien por ciento al negocio de la belleza, y además me encanta, porque siempre he dicho que el mejor pago que yo tengo es ver a la gente contenta, feliz, realizada... no te imaginas cómo vienen, hay quien llega con depresión, con problemas de pareja, etcétera...

Foto: Javier Chávez | El Heraldo de Tabasco

EL HERALDO: O sea que de pronto le tienes que hacer a la psicología aquí...

"Sí, a veces he llorado con ellas (con mis clientas), porque todos tenemos problemas, todos hemos pasado por algo, y sí, hay que hacerle al psicólogo y terminas creando una amistad con ellas... Como puedes ver, esto es una casa, y de pronto tengo tres o cuatro clientas, y si estoy haciendo de comer, no falta quien dice; ay, huele bien rico, y pues terminan comiendo aquí como en su casa, porque es el trato que me gusta darle a las personas...

"Me fracturé mi brazo este año, tuvimos un accidente en moto, en una cuatrimoto en la playa, se volteó, me caigo y me fracturo. Entonces en los 15 días que no estuve aquí, todo mundo me extrañó...

EL HERALDO: Vamos a remitirnos ahora al día de tu detención, allá en Chiapas...

"Les voy a decir primero por qué andaba allá, ese fin de semana. Yo tengo cita desde el lunes pasado, con un conocido cirujano en Tuxtla, el lunes llego, en San Cristóbal, ese día comí algo que me hizo daño, me sentí muy mal. No fui a la cita, me la reagendan para el martes, me dicen que me avisarán cuando estuviera disponible. Me gusta mucho San Cristóbal, por su clima, El miércoles me voy a la cita con el doctor, subo a Tuxtla, luego regreso a San Cristóbal y empieza a llover. Allá se me descompuso mi coche. Allá me quedé y el fin de semana me quedé de ver con mis amigos el fin de semana, incluso hice un video de que iba yo a comprar unas mascarillas

"Yo soy de no tomar, eso me ayuda mucho porque sale en el antidoping, nunca tomo. Allá se hace la fiesta, con música de banda y todo. Mi amigo Roberto, al que detienen junto conmigo, le gusta cantar, se sube con la banda, todos muy bien, y cuando venimos a ver ya eran las siete de la mañana. Nos quedamos todavía platicando, porque los dueños del antro son conocidos nuestros... más tarde, ya me estaba yo durmiendo, les digo a todos vámonos ya, y nos subimos al carro... le digo a Eder; te pido un favor? No corras, porque traigo una fractura y me da pavor un choque... pasamos una cuadra, dos, tres, y en la cuarta él acelera y se ‘colea’ el Mustang, y se le hacen las llantas bien feo, y le vuelvo a decir; por favor, no corras!. Y me dice, ¿quieres entonces que vaya así? E iba como a 10 kilómetros, como con siete coches atrás. Aceleró un poco más, se quitan los coches, veníamos con música a todo volumen con una canción que le gusta, y empieza la patrulla a sonar la sirena atrás de nosotros. Y yo la veo por el espejo y pregunto; ¿Es con nosotros? Doblamos, y de pronto la patrulla nos choca, que eso no lo dice la ficha que proporciona la Policía. La patrulla nos choca, baja el vidrio Eder, y pregunta, ¿Qué onda compa, por qué nos chocas? Y se bajan dos policías del lado del coche, y prácticamente se meten a quitarle las llaves. Yo pongo el carro en parking, y les digo, ¡Tranquilos, tranquilos! cuando en eso nos disparan en una llanta. Eso tampoco lo dicen en el informe de la policía”.

EL HERALDO: ¿Eran Policías municipales?

"Así es, Policías municipales (de San Cristóbal de las Casas, Chiapas), y eso no lo dicen, que nos chocan con su patrulla y ellos nos disparan en la llanta de atrás. Yo con el miedo del disparo, me dice el municipal: Señora, lo vamos a detener a él, a ustedes los pone una camioneta, una honda blanca”.

EL HERALDO: ¿Cómo que los "pone"? Es decir, ¿Qué los señala?

"Sí, la Honda blanca. Yo me saqué de onda, pero como yo estaba buena y sana, me dicen; usted maneje el coche, porque yo venía de copiloto. Cuando en eso nos llegan unos ministeriales, o no sé, todos vestidos de azul o negro, armados, gritando, insultando; ¡ora, que hace usted ahí, hija de su no sé qué! ¡sáquenla! ¡espósenla! gritaban. Me paniqueó, y luego llega una patrulla de puras mujeres, me bajo y me voy caminando yo solita y me subo. A como soy yo de amiguera, me pongo a platicar con las policías. ¿Qué hizo, señora? me preguntaron. No sé, les respondo. No sé que está pasando. Yo traía cara de sueño por haberme desvelado toda la noche, y ellas me preguntaron, ¿estás borracha? Y yo les respondo que no, que estoy bien, que sólo me estoy muriendo de sueño. Roberto ya venía atrás con nosotros, nos llevan a la municipal.

"Entrando hay una barra, con una cámara y los policías nos quitan nuestras pertenencias y nos dicen: están ustedes detenidos por escándalo en la vía pública. Ajá, ¿y qué procede? Pues son 48 horas de arresto o una multa de mil 200 pesos. Dije; pues pago la multa. Y me dicen; no, no puedes ser tú, tiene que venir alguien de fuera a pagarla. Pues déjame marcar...

"Nos ponen a nosotros dos de un lado, y al chofer de otro. Nos piden nuestras pertenencias, saco mi bolsa, mis alhajitas, mi maquillaje, las llaves del coche y mi celular con poca batería, y les pido el favor de anotar mi teléfono porque no me sé el número de nadie para marcarle. Anoto el número de Blanca y de Jorge, de San Cristóbal. Nos meten a los separos. No tardamos ni quince minutos en los separos cuando nos dicen; acompáñenos. Y que nos llevan a la Fiscalía de la República. Yo sinceramente pensé que ya nos iban a sacar, que era algo que ya se había arreglado afuera porque era un malentendido.

EL HERALDO: ¿En dónde los retuvieron?

"Nos tuvieron en una patrulla por más de cinco horas. A Eder siempre lo tuvieron aparte, y a Roberto y a mí juntos. Nos dan nuestras pertenencias que venían dentro de bolsas. Nos tuvieron sin agua, sin nada. Nos decían; duérmase un rato. ¿Cómo vamos a dormir al as 12 del día, adentro de una patrulla en el estacionamiento de la Fiscalía? Dieron las tres de la tarde, veo a Eder que lo ponen en otra patrulla al lado, y nos hace señas como diciendo; ya me chingaron. Los policías nos empiezan a decir que nos van a llevar al reclusorio. Le ponen gasolina a los coches, porque hasta donde tengo entendido, el reclusorio está afuera, y el otro está en Cintalapa.

Foto: Javier Chávez | El Heraldo de Tabasco

EL HERALDO: ¿Y qué pasó entonces?

"Nos empezamos a preocupar, sobre todo yo porque estoy fuera de mi estado, Tabasco, y no tengo a nadie acá. Estaba incomunicada, ya era tarde y nadie sabía nada de mí, ni una publicación en redes, ni llamadas... ya mis amigas preocupadas me escribían. A las 3:30 de la tarde nos pasan a la fiscalía y nos interrogan. Yo les digo que ellos son mis amigos de fiesta. Nos empiezan a hacer preguntas; la misma historia que te estoy contando ahorita, se la conté al comandante de seguridad pública. Y empiezan las fotos, con un papelito, pero como yo no traía lentes, así que no vi bien, pero ya después supe que era por armas, por usurpación de funciones...

"La verdad no tengo queja con los de fiscalía, se portaron muy amables, nos dieron de comer una comida especial que parece de militares, sólo la abren, la calientan y listo... estaba deliciosa; un vaso de coca. Sin tener llamadas. Yo en una celda abajo y los hombres en otra celda arriba. Los policías primero muy toscos, pero después se ablandaron porque yo soy muy platicadora. Fueron muy educados, se dieron cuenta quién soy, les conté lo que hago, y todo mundo decía; tú no te preocupes, vas a salir de esto.

"Pasa un rato y nos dicen: hay que estar pendientes para el traslado. ¿Traslado? Pregunté. ¿A dónde? Y alguien respondió; al Cereso 05 ¡Pero cómo! Yo ya no tenía cómo comunicarme con nadie. Como a las diez de la noche llegó una licenciada de parte del otro detenido, y mi amigo dice; por favor, si el problema es conmigo, que sea conmigo, pero ella no tiene nada qué ver. Estaba realmente apenado, porque no teníamos nada, si el problema era con él, nosotros nada teníamos qué ver.

"Subimos con el MP, y nos pregunta; ¡ya llamaron? No. Agarren el celular... ¡está apagado! Y yo tenía el número de mi amiga en la mano izquierda. Cuando por fin pude comunicarme, lo primero que le dije fue que le encargaba a mis clientas, la agenda de la semana. Lo segundo que le dije fue; no le digas nada a mi hermano, porque tiene azúcar, no se vaya a poner mal. Necesito que te muevas con el licenciado tal y tal, que es mi amigo, porque creo que nos llevan al Cereso.

"Mi amiga, desesperada, comienza a moverse, a buscar al licenciado. Por alguna circunstancia el traslado al Cereso ya no se dio, y nos informan que nos vamos a ir directo ala fiscalía estatal. Dije, bueno, ya bajó de nivel todo, nos van a liberar pronto. Me duermo ahí en la cárcel y en las primeras horas nos llega un licenciado de Tuxtla que mete un amparo y una demanda en contra de lo que me están haciendo a mí.

"En eso me dice uno de ahí de la fiscalía; estás bien parada, llegó un licenciado por ti. ¿Y entonces? Nada, esa demanda dice que te están tratando mal, que estás muy golpeada. No, pues, para qué te miento, me están tratando muy bien, no estoy golpeada.

"Pasó, y ya como a las diez de la mañana, nos llevan a fiscalía estatal; estamos hablando que fue la tercera cárcel que pisábamos en día y medio. Pésima cárcel. Mugroso todo, y apestosos los separos a más no poder. Llegamos y preguntamos, ¿Qué procede? Pues encerrarte otra vez. Y otra vez incomunicados, sin llamadas ni nada. En San Cristóbal tengo unas primas y unas tías, pero no soy nada apegada a la familia. Esto te enseña muchas cosas. Soy muy despegada de la familia, incluso de mi papá, que ya hasta él está saliendo a la luz pública a raíz de esto, mi papá es Pedro Arguello, ex presidente municipal de Balancán, y a él lo conocí ya grande... tengo una historia de vida que es de película, todo lo que he pasado... entonces en una de esas, yo estoy llorando porque me pongo a pensar; no es posible que de tanta gente que he apoyado, que he sido muy buena amiga... hoy no hay nadie para mí. Eso realmente me pegó mucho. Estar encerrada y decir; ¿Dónde están todos cuando los necesito?”.

"Yo he estado para mucha gente, y si recuerdan, en noviembre puse un centro de acopio, apoyé mucho a los damnificados por la inundación, anduve con la Marina en Gaviotas, apoyando, estuve haciendo muchas cosas... Yo sé que todo lo que hago es desinteresadamente, pero no se me hacía justo no tener a nadie ahí. Cuando, de la nada, llega una persona y me dice: mamita, cálmese. Se acerca, y me doy cuenta que es mi prima Gaby. A ella le avisa un amigo que es MP de que yo estaba detenida, y por ella se entera mi medio hermano por parte de mi papá, y luego a mi mamá, que era lo que menos quería, preocupar a mi madre.

"Pues se empieza a hacer todo un show. Era como la una de la tarde, yo no había desayunado, ni comido, y me acercan lo que tuvieron a la mano; pan de Tía Rosa, un rollo de papel, porque las instalaciones estaban terribles y no había nada, y un jugo. Ella empieza moverse, y comienza todo el chisme de que si me van a mandar acá, o allá. Que si se iba a pagar algo para que saliera, y estaban pidiendo que cincuenta y cinco mil pesos, y empieza el estrés porque llegan los hermanos de mi amigo Roberto, le dan comida, y todo, y yo sola, sola.

"La verdad, estoy muy agradecida con el comandante que me tocó, porque vio que el otro comía y yo nada, y me dice; ¿Qué se le antoja? ¿Tacos, o empanadas? Y de su dinero me compró empanadas. Ahí es donde te das cuenta que los ángeles existen.

"Ya después llega Derechos Humanos, y nos informan que tenemos acceso a llamadas, a comida, a papel de baño y las mujeres a mayores atenciones por si cualquier cosa. Después de eso comimos. Un platito de arroz, frijol, una torta de el Chavo y dos bolsitas de jugo, porque no puedes tener nada de vidrio... y esa cena me supo a gloria. Hacía frío, y nos dieron colchas... quién sabe cuánta gente ha pasado por esas colchas... pero ya no te importa.

EL HERALDO: O sea que en esta situación te diste cuenta quién es quién en tu vida, ¿no?

"Así es. Yo nunca esperaba nada de la familia de mi papá, y me dice un primo; no te preocupes, no te vamos a dejar aquí. Ahorita se está moviendo otro primo en México, y si es dinero, vemos cómo hacemos la vaquita, pero tú vas a salir de aquí. Y pues yo tendré mi negocio y todo, pero vivo al día. Yo no dependo de nadie, soy mamá soltera, mi niño va a cumplir ocho años, y como te digo, vivo al día, a veces hay, a veces no, hay que pagarle a la gente, comprar mercancía, insumos, muchas cosas”.

"De ahí, nos mueven al Palacio Municipal, que es donde están las oficinas y donde estaba la licenciada de oficio que me iba a defender. Nos habla el MP, y nos empieza contar toda esa historia absurda... cuando vamos escuchando esa historia que cuentan los policías municipales, que saca la cabeza, que dispara, que esto, que el otro...”

"Un invento total. ¿Dónde creen que me voy a poner al tú por tú con la autoridad? Yo me imaginaba eso que decían como una película. Yo como primera actriz... yo, ponerme con una autoridad que trae una pistola... estaré pendeja. Entonces la licenciada dice; está de risa. Mañana salen a las diez de la mañana. ¿Nomás les pido un favor? No digan nada. Este es el pan de cada día. Yo al escuchar esa historia, les pregunto: ¿En dónde están esas placas?”.

EL HERALDO: Pero hay fotos de las placas, fotos del arma y los cartuchos...

"Sí, a ver. Les pregunto, ¿De dónde sacan esas placas? El arma fácilmente la pudieron haber sembrado ellos... todo lo inventaron. ¿Cómo me iba yo a ostentar como algo que no soy? Luego de que nos cuentan esa historia inventada, les preguntamos: está bien, pruébenlo, hay cámaras en las calles, exhiban la grabación... ¿Dónde están mis huellas?

EL HERALDO: ¿Te hicieron análisis antidoping?

"Me aplicaron un cuestionario, pero ahí sale que es un antidoping. Pensé que me iban a sacar sangre, pero nunca. Yo estoy limpia. Y me dicen: Si tú pides cámara, no hay videos. Si tú pides huellas, van a estar las huellas. Entonces Roberto y yo nos quedamos sorprendidos. Y luego viene la declaración, y nos acogimos al artículo 20 constitucional. Nos dijeron; ustedes están limpios, pero ya nos habían ensuciado...

Foto: Javier Chávez | El Heraldo de Tabasco

"Gracias a Dios estoy afuera, pero ¿Quién me regresa lo perdido en tiempo?... ya acá en mi casa iban a vender mi refri, iban a vender mi sala, iban a vender mis pantallas, iban a vender todo lo de mi casa para sacarme de allá... iba yo a regresar con una casa vacía, por algo que es mentira... y te pones a pensar cuántas personas a quienes las autoridades exhiben como culpables, y te preguntas ¿Y si les están haciendo lo mismo que a mí?

"Cuando estaba en la celda, me acomodé en una banquita, porque había estado parada mucho tiempo, andaba yo hasta con tacones, ni modo de andar descalza, pidiendo agua en una cubeta para echarle al baño, porque apestaba horrible, sin desayunar, y me acuesto contra la pared, y veo que está escrito, no con lapicero, sino con algo filoso; Diosito, ayúdame. Leer eso hizo que se me estrujara el corazón. ¿Cuánta gente inocente, gente sola, gente que no se puede defender, está en esa situación? Nunca me imaginé que a raíz de esto se iban a desatar los apodos que me pusieron en redes sociales.

EL HERALDO: ¿Qué apodos te pusieron?

"La bichota tabasqueña. La buchona de la sierra. O sea, buchona sabemos el término que son mujeres de narcos, y el buchón, que es, entre nosotros que nos dedicamos a la belleza, es una mujer operada, por buchona... pero bueno, las buchonas tienen dinero, yo vivo al día... ese tema igual está muy complicado...

EL HERALDO: ¿Qué le dirías a tus paisanos que ya te enjuiciaron en las redes sociales, pese a tu liberación?

"¿Qué les puedo decir? Bien dicen que no hay que juzgar... sólo el cucharón sabe lo que pasa en el fondo de la olla, no saben la mala experiencia y el mal trato que se puede uno llevar. Lamentablemente estábamos en el lugar y en el momento equivocado... pero son experiencias de vida que no se las deseo a nadie..."