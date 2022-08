Ernesto Gómez se declara inocente ante acusaciones del grupo El Machete

Ernesto Gómez, originario de la comunidad Xokil Ukun, municipio de San Pedro Chenalhó, desmintió sobre las acusaciones qué hizo el grupo Autodefensa el Machete de estar involucrado sobre el homicidio de dos personas el pasado 5 de agosto en la zona norte San Cristóbal de Las Casas.

Luego de las acusaciones que hiciera el grupo Autodefensa el Machete, el pasado 13 de agosto en una comunidad de Pantelhó donde señaló a los presuntos responsables del homicidio de dos personas ocurrido el 5 de agosto en San Cristóbal de Las Casas, entre ellos Ernesto Gómez.









Al respecto, Ernesto Gómez en conferencia de prensa se deslindo las acusaciones del grupo de Autodefensa el Machete, señalando que él no se dedica a la delincuencia y que el día de los hechos donde fueron asesinados las dos personas, él se encontraba trabajando en el estado de California Estados Unidos, donde manifestó que él tiene todas las pruebas que no se encontraba en San Cristóbal.





"Yo no me dedico a delinquir, yo soy una persona trabajadora y el día de los hechos de la muerte de dos personas yo me encontraba trabajando en el estado de California en Estados Unidos y tengo todas las pruebas que yo no estuve ese día aquí en San Cristóbal de Las Casas, por lo que desmiento las acusaciones del grupo el Machete y responsabilizo a ellos si en caso me llegara a pasar algo a mí y a mi familia", señaló.

Finalmente, exigió a las autoridades de la fiscalía investigar los hechos registrados el pasado 5 de agosto donde fueron asesinados dos personas en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, y castigar a los verdaderos responsables de la muerte de los dos hombres.