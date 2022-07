¡Tortilla en riesgo! Desabasto de gas y otros factores afecta la producción

El presidente de la Industria de la Masa y la Tortilla “Somos Chiapas”, José Ramón Salazar Ballinas, advirtió el riesgo de la desaparición de la industria debido a muchos factores, el decrecimiento de la economía, la competencia desleal, la inflación más alta de los últimos 30 años y los altos costos de producción, las refacciones, escenario al que ahora se suma la escases de gas y de este desabasto las empresas gaseras culpan al gobierno federal.

Dijo que en reciente reunión con las empresas gaseras estas presentan un desabasto de gas muy fuerte, no puede medir el porcentaje, pero ha bajado fuertemente el suministro, los responsables directos son la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos y deberán resolverlo de inmediato, porque si empiezan a racionar el suministro de gas nos van a generar un incremento en el precio de la tortilla que ahora está desde los 17 pesos a los 22 pesos.

Local Precio de gas LP, un duro golpe a restauranteros y hoteleros de Chiapas

Al no haber gas y no haber tortillas puede haber un problema más serio, fue la semana pasada cuando las empresas gaseras avisaron a la industria que se presenta una escasez, que sus inventarios están muy bajo y que si esto sigue así tendrían que racionar el gas, no solo para este tipo de empresas sino para todas las que utilizan gas, esta situación volvería un escenario muy complicado “de por sí estamos fregados, cuando menos que no falte el gas”, añadió.

“Imagínese, sin negocio, sin venta de tortilla por la gran competencia y todavía sin poder hacer tortillas por desabasto de gas, el problema será mayor, en promedio cada tortillería necesita en promedio entre 300 y 400 litros semanales de gas, ahora está a 13 pesos con 10 centavos el litro, la inversión semanal en este insumo es de 3 mil 930 pesos hasta los 5 mil 240 pesos, ha estado fluctuando, su y baja, el gobierno federal pone el precio y el abasto, caro y que no haya está canijo”, sostuvo.





Presidente de la Industria de la Masa y la Tortilla “Somos Chiapas”, José Ramón Salazar Ballinas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Las empresas no es que no quieran comprar gas, sino que no hay el producto por que no abastece el gobierno federal que no está comprando suficiente gas, no sé qué afecta, pero es bastante delicado y lo que puede generar es desabasto de tortilla, al no haber tortilla puede aumentar su precio, no hay de otra, que el gobierno compre más gas y distribuya en mayor volumen, insistió Salazar Ballinas.

Informó que en la capital existen más de mil tortillerías, sin embargo, muchos negocios con el giro de ropa, cosméticos, tiendas de autoservicio, miscelánea, tienda de abarrotes, entre otros, ya venden tortilla, y esto se ha vuelto un problema más delicado, muchos incluso han agregado repartidores y con ellos no es posible competir, muchas tortillerías están vacías, pocos clientes, transcurre mucho tiempo en el día para que lleguen a comprar.





La competencia desleal, la inflación más alta de los últimos 30 años y los altos costos de producción y escasez de gas puede acabar con la industria de la masa y tortilla / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





El dirigente alertó que el futuro de la industria es la decadencia, la quiebra, el cierre de muchos negocios, desafortunadamente hay muchas tortillerías irregulares, más de 300 en la capital y más de mil en el estado, empresas que no tienen permisos, el panorama inmediato es muy delicado, la gente que sabe queremos salir del sector, los que no saben se quieren meter, el precio de una máquina oscina en los 250 mil pesos, la inversión en una tonelada de harina es de 17 mil pesos, mientras que la tonelada de maíz es de 10 mil pesos, con 30 mil pesos se arranca un negocio y su sostenimiento depende de la venta, lamentablemente hemos sustituido las tortillas por sopas instantáneas y el pan.

Analiza que la situación económica es compleja, la inflación es superior al 10 por ciento, más los tangos de inseguridad, de desempleo, lo malo se está acentuando, y no veo donde estemos mejor, el cono de huevo está a 100 pesos, a pesar de que esta industria genera 25 mil empleos directos, no están mejorando el panorama a nuestro favor, es la más importante en Chiapas y tiene que ver con la alimentación, no nos conceden financiamiento, nos están obligando a migrar a la ilegalidad o a cerrar negocios, puntualizó.