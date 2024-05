Escasez de observadores electorales en Chiapas

El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó un curso de capacitación a observadores electorales que estarán recorriendo las casillas en la jornada electoral del 2 de junio, lamentablemente ha sido muy poca la asistencia de ciudadanos que desean participar, expresaron los técnicos en capacitación de la Junta Local Electoral de ese organismo, Alejandro Quintero Trinidad y Sandra Murias Ballinas, técnicos en capacitación de la Junta Local Electoral del INE en Chiapas, quienes han estado al frente de esta instrucción.

Recordaron que en Chiapas los ciudadanos acudirán a las urnas el primer domingo de junio para elegir presidente de la república, senadores y diputados federales, así como gobernador del estado, 123 presidencias municipales, 40 diputaciones locales, 24 por el principio de mayoría y 16 de representación proporcional. Además, 546 regidurías de mayoría relativa, 329 regidurías por el principio de representación proporcional y 123 sindicaturas.

Explicaron que la jornada electoral iniciará a las ocho de la mañana, no obstante, a las 07:00 o 07:30 deberán llegar los funcionarios de las mesas directivas de casillas y concluye con la clausura de la misma, conteo de votos, sellado de actas, integración de expediente y traslado de los mismos a los órganos electorales distritales federales, estatales y municipales. Ningún paquete electoral deberá entregarse antes de las seis de la tarde.

Los capacitadores destacaron que el cierre de urnas será a partir de las seis de la tarde, durante la votación podrán acudir personas que no pueden caminar y que podrían hacerlo desde su vehículo, a donde deberán acudir los funcionarios de casillas.

Alejandro Quintero agregó que los observadores electorales pueden estar al pendiente de todas las etapas del proceso electoral, y deberán acatar los principios de imparcialidad, certeza, legalidad, sin vínculos de partidos y objetividad; sus conductas deberán basarse en hechos, no en opiniones.

Recalcó que no deberán tener ningún vínculo con los partidos políticos contendientes, tampoco ser funcionarios de mesas directivas de casillas, ni representantes de partidos políticos ante las mesas directivas de casillas, tampoco ser servidoras o servidores de la nación.

“Sus derechos son observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, puede asistir a una o varias casillas, solicitar al INE y al IEPC la información que requiera para el desarrollo de sus actividades. Al final del 2 de junio tienen 30 días para entregar un informe de manera objetiva a las autoridades electorales”, abundó.

Dijo que las obligaciones de las y los observadores electorales son las de no intervenir el desarrollo de las autoridades electorales, no declarar tendencias, no declarar el triunfo de ningún candidato o partido político, no externar ofensas o calumnias a las autoridades electorales.

Mientras tanto, Sandra Murias añadió que las personas con discapacidad tendrán preferencia en las casillas para el ejercicio del derecho al voto, lo mismo que adultos mayores, mujeres embarazadas y madres con niños en brazos sin tener que hacer fila; también hará un registro de las personas con discapacidad que acudan a votar.

Precisó que los únicos que podrán votar sin credencial de elector son los ciudadanos que lleven a la casilla una resolución jurisdiccional; habrá 750 boletas por cada una de las 6 mil 992 casillas que se instalarán en Chiapas.

