Escuela afectada por la presencia de migrantes en Tuxtla Gutiérrez

El director de la Escuela Primaria Coordinación de la Enseñanza de la colonia Lomas del Venado, Ismael Julián Palacios Bueno, denunció afectación a la escuela por la presencia de migrantes en los alrededores de la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) que se encuentra a unos metros de dicha escuela, debido a las condiciones de inseguridad, contaminación y generación de basura.

Explicó en entrevista que desde hace más de un año se ha venido generando el problema en los alrededores de la escuela con el traslado de los migrantes de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez, aquí cargan y descargan los autobuses de extranjeros y se vuelve a veces intransitable la zona de la escuela o se complica el paso, hay demasiados migrantes, no estamos en contra del flujo migratorio, lo que si estamos en contra es de la gente que viene encubierta en estás caravanas y que nos afectan con la inseguridad, hemos tenido la intromisión de estos personajes en la escuela y los hemos sacado como hemos podido.

Sigue siendo un riesgo para nuestros alumnos porque son gente de las que no sabemos cuáles son sus intereses, los niños pueden caminar a mitad de la calle ya no en las banquetas porque están ocupadas por ellos, sus cocinas invaden la calle, es un problema y hemos tenido problemas de levantones a personas que transitan por esta zona, no sabemos cuáles sean sus roles, pero sin camionetas sin logotipos, ese temor ya está corriendo en los padres de familia, y hoy nos reunimos con gente de la colonia para pedirles a los migrantes que entren en razón y dejarán abierta las banquetas para el paso de los niños.

Miembros de la Escuela Primaria Coordinación de la Enseñanza de la colonia Lomas del Venado / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Lo que nos respondieron es que buscarán otro lado para pernoctar en Tuxtla Gutiérrez, pero lo que sabemos es que el problema va a seguir, se van unos y llegan otros, lo que pedimos es que la autoridad del Estado y del municipio a dónde llevar a esta gente para no causarnos más daños en la escuela, generarles espacios para atender las necesidades que requieran, puestos que argumentan que el presidente de México dijo bienvenido los migrantes, añadió.

Esa es una petición a los gobiernos estatal y municipal para que busquen una atención a los migrantes en sus necesidades, que se resuelva sus necesidades, que se busque una atención, bajó la matricula en 40 niños en razón de la matrícula que teníamos el ciclo escolar anterior, tienen miedo a lo que está pasando, padres denuncian agresión verbal por parte de los migrantes, reiteró.

