Egresados de la Normal Indígena "Jacinto Canek", demandan plazas

Egresados de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe (ENIIB) "Jacinto Canek", solicitaron a la titular de la Secretaría de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, respuesta a su petición de plazas automáticas, como lo ha señalado en su compromiso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Luego de recorrer varias calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez, expusieron ante los medios de comunicación que el pasado lunes solicitaron a la funcionaria una respuesta para saber lo procedente en torno a los interesados en el proceso de admisión docente 2020- 2021.





Destacaron que el compromiso del presidente López Obrador es que tengan plaza automática sin examen de oposición los egresados de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe "Jacinto Canek".

A la vez, solicitan el reconocimiento de la lengua materna "akateko" que existe y que no se reconoce en la Constitución Política del Estado de Chapas, y por lo tanto, no se incluyen los derechos de los jóvenes hablantes precisamente porque no está en el mapa lingüístico y con ello son excluidos muchos derechos.

Hay avances en la entrega de plazas a egresados de estas dos instituciones de educación superior pero siguen la exclusiones a pesar de cumplir con los requisitos, sobre todo, en la nuestra expusieron los normalistas.

Pedimos una mesa de atención donde se nos escuche y nos permitan exponer nuestras demandas, no hay claridad en los criterios a seguir para la asignación de plazas no obstante la demanda de docentes, la existencia de vacantes y la urgencia de atención a población en dad escolar, incluso en lugares muy lejanos de la capital del estado.