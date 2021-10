Escuela Militarizada de Berriozábal espera que acuerdos pactados sean realidad

El docente de la Escuela Preparatoria Mixta Militarizada de Berriozábal, José Alberto Lacunza Pimentel, a nombre de la institución, dijo que están a la espera de que los acuerdos pactados con las autoridades educativas sean realidad, tal cual fueron prometidos, estaremos pendientes de que se cumpla con el proceso de atención y agradecemos -dijo- el respaldo de la sociedad para hacer público la situación de la institución creada en el 2015 pero que no tiene instalaciones y se debe de salario al personal más de 5 millones de pesos.





Subrayó que el movimiento de padres de familia, alumnos y docentes era necesario, se justificó, aunque no dudamos que causó molestia a un sector de la población, también hay respaldo a nuestro favor, lo que agradecemos, por nuestra parte haremos lo que nos corresponde de aquí en adelante y esperamos que los acuerdos pactados con la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, se atiendan en su justa dimensión.

Aclaró que por parte de la institución nunca fue la intención caer en la confrontación, más bien solo defender el derecho a la educación, el que sea posible la construcción de una infraestructura adecuada que cumpla con el derecho a la educación y que nos permita dejar de seguir buscando quien nos presta instalaciones, porque a pesar de que se asignó una clave a la escuela desde su creación, no se ha construido sus instalaciones.





Lacunza Pimentel reiteró que el movimiento se justifica, la intención era que fuéramos escuchados, si hay alguien a quien reclamar el porque no se había atendido nuestra petición, no somos ni los docentes, ni los padres de familia y menos los alumnos, más bien hay responsables que desde el sexenio pasado no se atendió en el gobierno del ahora senador del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Velasco Coello.

La movilización la comenzaron la mañana del jueves y se prolongó hasta la noche del viernes, la mayor aspiración es la construcción de nuestra escuela, ya se tiene el terreno, mismo que ya ha sido escriturado y se espera el inicio del proceso de desarrollo de la infraestructura y se espera que a partir del lunes siguiente se inicie con la liberación de los recursos por concepto de salarios pendientes, aunque no habrá pago de otras prestaciones, apuntó.