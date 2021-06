Escuela Normal de Educación rechaza nombramiento de directora

Personal de la Escuela Normal de Educación Preescolar “Berta Von Glümer y Leyva”, rechaza la designación de Consuelo Pérez Guillén como su directora, así lo manifestó Victor Manuel Rodrígiez Hidalgo, secretario general de trabajo y conflictos del nivel superior de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Tenemos muchos problemas, principalmente en los pagos de los salarios, pero lo que nos ha ocupado nuestro plan de acción es el rechazo a esta imposición, porque no se ha respetado los derechos de las y los docentes, ni lo señalado en la misma convocatoria emitida por la Dirección de Educación Superior de la Secretaría de Educación (SE).





Expuso en conferencia de prensa, que el compromiso de la institución era que en 3 días después de concluir el proceso de selección se darían a conocer los resultados, lo que no ocurrió ni en tiempo, ni en los procedimientos señalados, lo hizo a través de un boletín y dando a conocer el nombre de Consuelo Pérez Guillén.

No solo no aceptaron la propuesta de la compañera de esta institución que participó en el proceso de selección de la nueva directora, sino que imponen a otra maestra proveniente de otra escuela, lo lamentable es que ha causado mucha molestia y enojo, expuso Víctor Manuel Rodríguez.

Comentó que al personal docente y administrativo de esta institución no nos han dado margen de diálogo, de negociación, de acuerdos y ante ello, anunciamos desde ahora que estamos en alerta y listos para iniciar una serie de movilizaciones y emprender acciones de tipo legal para hacer valer el Reglamento de las Escuelas Normales publicado en el Diario Oficial de la Federación.









El documento aprobado por el Congreso del Estado hace muchos años y sigue vigente y establece que los directores de las escuelas normales deben ser de la misma institución, cuando menos con siete años de antigüedad, la imposición no lo vamos a permitir, ni esta, ni en ninguna escuela de este tipo, ya hemos establecido una agenda del plan de acciones, primero esperamos respuestas, abundó.

Queremos una respuesta puntual del porqué no aceptaron las propuestas de los compañeros de las mismas escuelas normales, no queremos generar, ni causar más conflictos, nosotros no lo estamos causando, solo estamos haciendo valer nuestros derechos y la legalidad; quien no conoce en lo físico, sus programas y procesos de enseñanza no debe dirigir a una escuela normal, puntualizó.