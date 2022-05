Escuela Secundaria del Estado inició vacunación contra COVID-19 a alumnos

La Escuela Secundaria del Estado inició vacunación contra el Covid 19 a sus alumnos y alumnas, casi mil en el turno matutino para protegerlos de la enfermedad que afecta a Chiapas desde finales de febrero del 2020, y aunque ha bajado la incidencia de casos positivos y de defunciones, es necesario ampliar la cobertura para proteger la vida y cuidar la salud.

Corresponde ahora aplicar el biológico a menores de 12 a 14 años de edad, los niños y niñas llevan el permiso de sus padres y madres, así cono el documento de registro e inscripción en la página web Mi Vacuna para que el personal de salud pueda aplicar el medicamento a los educandos.

Ya se encuentra el personal de salud en el interior / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En el interior de la escuela en el centro de Tuxtla Gutiérrez ya se encuentra el personal de la Secretaría de Salud aplicando la vacuna, todos los y las alumnas deberán llevar el permiso y la autorización de sus padres, quien no lo haya llevado, por diversas circunstancias, no será vacunado.

No hubo acceso a medios de comunicación, según el personal docente la aplicación de la vacuna es para proteger a la infancia por lo tanto no debe haber acceso a personas extrañas o ajenas a la institución, tampoco ingresan padres de familia, no hay más contacto con los y las estudiantes que solamente con el personal de salud.

Aplica vacuna contra el Covid 19 Escuela Secundaria del Estado / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Solo una mamá acudió esta mañana del lunes a dejar la hoja de registro en la página de la Secretaría de Salud, debido a que su hijo se le olvidó, sin embargo dijo que no opinaría a los medios de comunicación, su prisa hoy era por otro de sus hijos para buscar una unidad médica para la vacunación, su domicilio se ubica en la colonia Los Pájaros.

En esa zona se ubican las unidades medicas del IMSS, ISSTECH e ISSSTE, además del Hospital General Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza, que también deberán estar aplicando el biológico, a las personas de 12 a 14 años de edad.