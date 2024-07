Escuelas y padres de familia reducen gastos para clausura del ciclo escolar 2023-2024

Escuelas públicas y privadas reducen gastos para la clausura del ciclo escolar 2023-2024, debido a la crisis económica los gastos son mínimos, madres de familia como la señora Yaneli Guzmán, que agresa su hijo de sexto grado de educación primaria de la Escuela Marcos E. Becerra, explica que no había necesidad de hacer un mayor gasto, la clausura será el 16 de julio, la ceremonia será con honores a la bandera, se adornara la escuela, los que se van después de seis años dejan el plantel con ilusiones, reciben sus papeles con entusiasmo van a otra escuela de mayor nivel como la secundaria.

Precisa en entrevista que no habrá mayor gasto, en la clausura los tres grados de sexto grado de educación primaria saldrán con el uniforme del plantel, camisa blanca y pantalón rojo, lo mismo que las niñas falta roja y blusa blanca, nosotros como papás no pensamos en comprar otra ropa para los hijos que van a la secundaria, creímos que era más fácil y mejor económicamente que se presenten a la clausura con el mismo uniforme de todos los días.

Padres en busca de reducción de gastos para clausura de este ciclo escolar / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

La escuela decidió en asamblea en conjunto con los papás que se utilice en la clausura el mismo uniforme del plantel, no habrá mayor gastos, hay quienes para bailables rentan trajes o ya tienen sus propios trajes de baile o danzas, por nuestra parte no vamos a gastar más que 150 por padre de familia de 105 niños de tres grupos para la música, estamos feliz y orgullosas porque van a salir ya de la educación primaria, refirió.

Mientras tanto, José Antonio Sánchez Tovilla, explicó que en la Escuela Primaria Marcos E. Becerra, egresan 105 alumnos en tres grupos de sexto grado, pero no habrá más gastos que lo normal, en las actividades de la clausura del ciclo escolar los alumnos que concluyen educación primaria saldrán con su uniforme tradicional de todos los días, no habrá más gastos, será lo menos posible, lo que se hace es adornar la escuela, no se gasta mucho, se hace entre todos los padres de familia, para danzas o bailables se acostumbra a rentar trajes para cuidar la economía, en esta escuela tiene un promedio de 550 o 570 alumnos.

Padres y madres de familia de esta y otras escuelas prefirieron no dar declaraciones, lo mismo que colegios particulares, sin embargo, advierte que en materia de gastos ser lo más austero posible en espera de los recursos que tendrán que erogar para el ingreso de sus hijos en otro nivel de educación.

En el Centro Educativo Europeo en la colonia el ISSSTE, En a Tuxtla Gutiérrez, con atención en maternal, preescolar y primaria, Con una población de más de 500 alumnos, desde este lunes al próximo viernes habrá exposiciones de proyectos finales finales, todos los grados de maternal a primaria, la despedida de los alumnos y toque de timbre fue el viernes de la semana pasada para sexto año, la siguiente semana solo la clausura que será el martes, los padres no tendrán más gastos, cada grado concluye con sus uniformes de siempre; en el centro Educativo Europeo Preescolar tiene la Clave CCT: 07DJN0031Y y el nivel primaria con clave CCT: 07PPR0043T.

