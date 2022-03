Estafas en Chiapas, conoce el modus operandi en WhatsApp

Las formas de estafa a través de la aplicación de mensajería instantánea en Tuxtla Gutiérrez no cesa, hasta el momento, de los reportes que existen se han logrado identificar cuatro formas en las que los amantes de lo ajeno hacen de la suyas.

Prestamos mediante aplicaciones, puestos en sitios importantes, extorsión mediante amenazas y parientes lejanos que quieren sorprender a la familia son las cuatro formas más comunes de estafar, hasta el momento las autoridades no han podido frenar estos casos y únicamente exhortan a no caer y reportarlos rápidamente.





Los amantes de lo ajeno han cambiado su forma de robar y evolucionan para evitar ser atrapados, actualmente, una de las formas más rápidas de poder quitarle dinero a alguien sin ser atrapado es mediante las estafas, es así como utilizan una de las plataformas de comunicación web con más usuarios en el mundo del WhatsApp, a pesar de que esto ya lleva un tiempo, la moda sigue en la capital chiapaneca, en donde esta última semana se registraron 5 extorsiones, aunadas a las que no logran hacerse además de las que no son denunciadas.

Las últimas denuncias señalan que existen cuatro modus operandi más populares en Tuxtla Gutiérrez, el más común es el “préstamo por aplicaciones” los amantes de lo ajeno indican que te darán un préstamo pero antes tienes que depositar el dinero; cuando tu das ese anticipo te bloquean y nunca vuelves a saber de ellos.





El segundo se trata del “te daremos un puesto en una dependencia importante” generalmente utilizando foto de un contacto que saben que trabaja ahí comienzan a mandar whataspp’s a todos los contactos y piden una fuerte suma de dinero para apartar el lugar, una vez depositado de igual forma no vuelves a saber de ellos.

Las otras dos son muy similares, los ladrones no tienen una idea de a quien le están escribiendo y empiezan a sacar información, unos intimidando diciendo que si no les depositan le harán daños a tus familiares y otros haciéndose pasar por ellos pero insistiendo en que cambiaron de número para poder ganar tu confianza.





Las autoridades exhortan a los ciudadanos a que antes de depositar cualquier cantidad pregunten a sus demás familiares, pues a veces por hacer las cosas rápido terminan cayendo en estafas.

Cabe recalcar que la policía cibernética de Tuxtla Gutiérrez se mantiene activa, por lo cual, los uniformados exhortan a que si en dado caso has sido víctima de de algún tipo de estafa mediante redes sociales le expongas tu caso al correo cibernetic@sspc.chiapas.gob.mx o bien al número 800-221-1484 para una atención más personal.





Casos en Tapachula





El Comité de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci) alertó a los población que no se dejen engañar por delincuentes que están jaqueando números de WhatsApp para realizar fraude a amigos y familiares.

Jorge Gutiérrez Franco, presidente de Cocoparci, indicó que los ciberdelincuentes ahora están utilizando WhatsApp para cometer sus fechorías, haciéndose pasar por el propietario del número telefónico.

“Los delincuentes están utilizando el WhatsApp para solicitar préstamos de urgencia por algún accidente o pago urgente, donde al ser persona de confianza la víctima cae”, expresó.

Aseguró que ese tiempo de delitos no se presentaban anteriormente y ahora son muchas las personas que están alertando de este fraude a través de sus redes sociales como Facebook.





Recomendó a todos los ciudadanos que antes de realizar alguna transferencia verifiquen con su familiar o amigo de dicho préstamo sean ellos a través de una llamada telefónica.

“El error muy común que cometen todos los ciudadanos es que no verifican si realmente su familiar o amigo se encuentra en algún problemas y depositan por ser un número de confianza”, abundó.

Pidió que los ciudadanos que no aceptan cualquier mensaje de números desconocidos que contenga un enlace, ya que eso sirve para poder jaquear las cuantas de WhatsApp.

“Las extorsiones telefónicas y este nuevo modus operandi han incremento, sin embargo, de parte de las autoridades no se tiene una estadística, ya que las estadísticas depende de las denuncias que se hagan al respecto”, manifestó.

Destacó que a pesar de la advertencia que se hace de no realizar ninguna transferencia bancaria, las personas siguen cayendo en este tipo de fraudes o extorsión.

Recomendó a todas los ciudadanos que interpongan sus denuncias antes la autoridad federal o estatal, para que se tengan estadísticas de cuantas personas han sufrido fraude a través de WhatsApp.

“Ahora vemos a través de las redes sociales que son varias las personas que realizan publicaciones alertando que les han jaqueado su cuenta de WhatsApp y que están pidiendo dinero a nombre de ellos”, finalizó.