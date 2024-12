Esteban Escoffie, violinista que se adapta a la música popular

En las calles de la capital chiapaneca, un violinista comparte su talento con los transeúntes, utilizando su instrumento para conectar con el público y dar un nuevo enfoque al violín al combinarlo con música popular, como Bad Bunny, Coldplay, entre otros artistas referentes de la música de los nuevos tiempos.

El músico, originario de Mérida, Yucatán, relata que su pasión por el violín comenzó como una terapia tras haber perdido a su madre. Esteban comenzó a aprender más sobre la música de violín, hasta que lo convirtió en uno de sus hobbys.

"Mi papá me compró el violín cuando tenía 15 o 16 años. Me inscribió en clases para que me distrajera, y aunque al principio lo tomé como un hobby, con el tiempo mi maestro logró que me interesara más en el instrumento y en la música", comentó.

Desde entonces, el violín no solo ha sido una herramienta de expresión, sino también un medio para acercar el instrumento a un público diverso. El violinista explica que se enfoca en interpretar piezas de música popular porque busca mostrar que el violín puede ir más allá de los géneros clásicos.

"Me gusta sacar canciones populares para que la gente vea que el violín también puede ser interesante y adaptarse a diferentes estilos", señaló.

En Tuxtla Gutiérrez, este músico suele presentarse en lugares públicos, especialmente en temporada vacacional, para compartir su arte y ganar un ingreso adicional. Además, ofrece sus servicios para eventos como bodas, cenas y fiestas de quince años, donde demuestra la versatilidad del violín en distintos ambientes.

"Normalmente me pongo aquí en el centro, pero solo cuando realmente lo necesito. En eventos privados manejo un precio, pero tocar en las calles me permite acercar la música a la gente", dijo.

A través de su arte, este joven violinista busca inspirar a más personas en la ciudad para que se interesen por aprender música y reconozcan el potencial del violín en géneros contemporáneos. Esteban Escoffie concluye que su objetivo es seguir promoviendo el violín como un puente entre la música tradicional y popular, acercando este instrumento a nuevas audiencias y dejando un impacto cultural en la ciudad.

