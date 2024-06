Esteban Fuentes Vicente: una historia de resiliencia y trabajo

En el corazón del Parque 5 de Mayo, Esteban Fuentes Vicente, aseador de calzado, es un ejemplo viviente de resiliencia y dedicación. Con una silla y su cajita de herramientas, Esteban se enfrenta a diario a las adversidades con una sonrisa y una actitud positiva.

Esteban cuenta que lleva aproximadamente 18 años dedicándose a este oficio, aunque su trayectoria laboral incluye haber sido peluquero y albañil. Sin embargo, un accidente cambió el curso de su vida. “Empecé a bolear porque yo era peluquero, era albañil, pero tuve un accidente en una casa. Mis hijos me dijeron que ya no trabajara de eso, así que empecé a trabajar en planta baja. Cuando perdí la mano, dejé de trabajar y me dediqué a este oficio”, relata.

Don Esteban invita a la ciudadanía a visitarlo en el Parque 5 de Mayo, en Tuxtla Gutiérrez / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

A pesar de las dificultades aparentes, Esteban asegura que el aprendizaje no fue complicado. Para él, bolear zapatos es una forma de distracción y diversión. “Para mí no fue difícil, porque yo no me dediqué a esto de chico. Ya de grande, cuando trabajaba en muebles Cruz, me volaban en el parque central y después me dediqué a esto. Es fácil y sirve de diversión, uno se distrae”, comenta con entusiasmo.

Esteban no solo trabaja para mantenerse ocupado, sino que también inspira a los jóvenes a seguir su ejemplo. “Hay personas jóvenes que me piden ayuda monetaria, y yo les digo que trabajen de lo que sea, poniéndome de ejemplo. Les digo: ‘Tú estás completo, mira cómo ando yo, estoy grande y trabajando. Aunque sea de bolero, busca tu trabajo, pero no andes pidiendo’”, afirma.

A pesar de su avanzada edad y su condición, Esteban continúa trabajando. Sus hijos le han pedido que deje de trabajar, pero él prefiere mantenerse activo tras la pérdida de su pareja. “Me dijeron que ya no trabajara, pero como ya me quedé solo, tiene 11 años que murió mi pareja. Entonces, quedarme en casa es una tristeza”, confiesa.

Esteban invita a la ciudadanía a visitarlo en el Parque 5 de Mayo, donde está dispuesto a atender a todos con una sonrisa. Su historia es un testimonio de superación y una motivación para todos aquellos que enfrentan dificultades.

Con su ejemplo de vida, Esteban Fuentes Vicente nos enseña que no hay pretextos para no trabajar y que siempre hay formas de salir adelante, sin importar las adversidades.

