Esto no es político, yo soy sólo una víctima: Paulina Conde

La maestra Paulina Monta Conde militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene una sola aspiración de justicia y sostiene que hay elementos para el desafuero del diputado local priísta plurinominal Rubén Antonio Zuarth Esquinca también presidente del Comité Directivo Estatal del PRI a quien demandó en enero del 2021 por abuso sexual cometido en noviembre del 2020 sustentado en el Código Penal para el Estado de Chiapas, solo espera una determinación con firmeza de la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Estoy esperando que la Fiscalía de la Mujer mande el documento al Fiscal General del Estado y el Fiscal General del Estado éste envíe al Congreso del Estado el juicio de procedencia, se había retrasado el tema porque él c. Rubén Antonio Zuarth Esquinca no había llegado a ratificar y sus abogados llegaron a presentarse pero lo habían ratificado tres veces y no se había presentado”.

La primer solicitud de juicio que yo solicité me la rechazaron

Por un tema de derechos que le corresponden y demás la Fiscalía General del Estado le tenía que dar el derecho de audiencia, entonces el c. Rubén Zuarth ya se presentó y ratificó los documentos, sus abogados lo enviaron y la Fiscalía de la Mujer me pidió que nuevamente yo metiera el documento de solicitud del juicio de procedencia porque la primera que yo solicité me la rechazaron, explicó en entrevista.

Estoy en espera de que en los próximos días la Fiscalía General del Estado esté enviando el Juicio de Procedencia al Congreso del Estado, eso será otro cantar cuando llegue al Congreso del Estado, por ahora estoy con muchas vertientes primero tengo medidas de protección para mi seguridad física y agradezco a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que me brinda los patrullajes como cualquier otra mujer víctima, explicó.

Mota Conde explica que emocionalmente ha sido un proceso difícil, "no sé cuanto tiempo se vaya a llevar, emocionalmente siempre afecta tener que vivir con un proceso de esta naturaleza pero yo sabía todo esto, a lo que me enfrentaba, Rubén Antonio Zuarth Esquinca tiene un poder político y económico mediático, lo está utilizando y lo va a utilizar y respecto a lo demás estoy confiada en las autoridades el que yo pueda tener acceso a la justicia"

Por ahora tiene fuero y si no lo tuviera ya se hubiera ido a juicio y seguramente ya lo hubieran vinculado a proceso

La primera demanda ante la Fiscalía General del Estado fue en enero del 2021 pero quedó suspendido un momento, no tenía la fuerza para seguir la denuncia luego venían las elecciones y yo no sabía que Rubén Zuarth se iba a postular como candidato, lo que yo no quería es que se mezclara y al final decido retomar la denuncia en septiembre del 2021 y de esa fecha para acá estoy en espera de que se cumplan los plazos, los tiempos y se haga justicia, añadió.

Estoy a la espera de que en los próximos días la Fiscalía General del Estado envíe al Congreso del Estado el Juicio de procedencia para el desafuero y ya no hay nada que lo detenga, en justicia, razón y derecho; es lo que corresponde por ahora tiene fuero y si no lo tuviera ya se hubiera ido a juicio y seguramente ya lo hubieran vinculado a proceso pero el hecho de que tenga fuero desafortunadamente la justicia no puede enfrentarlo, mencionó.

Mota Conde insiste que necesariamente tiene que llegar la solicitud de Juicio de Procedencia y después el Congreso del Estado lo enviará a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen y en su momento se tendría que votar en el pleno de la LXVIII Legislatura el desafuero, en ese momento también tendría que ser removido de la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI por no cumplir con los requisitos estatutarios para ser dirigente.

expresó"

Precisa: “a mi no me interesa si él sigue o deja de ser presidente del partido éste no es un tema político sino jurídico, es un tema legal y de justicia, yo no tengo ningún interés partidario y yo sigo siendo militante priísta, ahí me he crecido sin embargo no tiene nada que ver la dirigencia, es un asunto de justicia”.

Tras la agresión de la que fue víctima en noviembre del 2020 dice que fue muy afectada emocionalmente, “lo único que quiero es dejar un precedente porque este tema del acoso y abuso sexual, se da mucho al interior del PRI, lo han normalizado y las mujeres nos quedamos calladas con tal de no perder nuestra posición porque además nos enseñaron a ser institucional y no denunciamos, por supuesto que es difícil denunciar y exponerse al ojo público, gente que va a apoyar y va a protestar pero lo tenía yo que hacer”.

Puntualiza que "no lo voy a dejar pasar me tocó mucho tomar la decisión porque sabía a lo que me iba a enfrentar, no ha sido fácil sin embargo cuando yo lo decidí hacer estaba consciente de todo esto y bueno aquí sigo de pie y hasta donde yo tenga que llegar, ojalá se resuelva lo más pronto posible que se garantice el acceso a la justicia.