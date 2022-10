Estudiantes de la Unicach marchan exigiendo justicia para David Castillejos

Tuxtla Gutiérrez.- Unos 300 estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas marcharon la mañana de este lunes desde la calzada Samuel León Brindis hasta la rectoría de la institución para exigir justicia por la muerte del estudiante David Castillejos.

Se supo que el hoy occiso convulsionó en el interior de la escuela ubicada sobre el libramiento Norte poniente sin que recibiera atención médica, después de estar en esa condición más de media hora un familiar llegó y lo trasladó a un hospital particular donde perdió la vida.





Tras los lamentables hechos, los jóvenes han exhibido una serie de presuntas irregularidades al interior del campus, ya que manifiestan que no existe una área médica o de enfermería para atender casos de emergencia, como la ocurrida que dejó un saldo fatal, también pidieron que se le finque responsabilidad al rector por lo ocurrido.





🚨⚠️ Marchan estudiantes de la #Unicach sobre la avenida central de #TuxtlaGutiérrez para exigir justicia por la muerte de su compañero que falleció por ataques epilépticos la semana pasada



📹: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/yiDCwNQ7Rn — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) October 17, 2022





" Necesitamos un departamento de atención médica, no es posible que teniendo tantos alumnos no exista dentro del protocolo la asistencia profesional, necesitamos también aulas dignas y espacios libres de violencia" dijo Aurora López.

Al finalizar la marcha frente a la sede principal de la escuela, los inconformes pegaron una serie de pancartas con el mensaje "La Unicach no me cuida, me cuidan mis compañeros", "Exigimos justica para David Castillejos", "Unicach Negligente", " Exigimos nuestros derechos como estudiantes","Fuera el rector" , entre otras.