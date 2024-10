Estudiantes de secundaria se manifiestan frente al Congreso del Estado en Tuxtla

Estudiantes se manifestaron este lunes 7 de octubre frente al Congreso del Estado en Tuxtla Gutiérrez, para expresar su solidaridad con el pueblo de Palestina, que aunque está muy lejos, padece la violencia y la inseguridad al igual que México, y lo que deseamos es la tranquilidad y la paz, dijo la maestra

Cutzy Itzamatul Aguilar de la Cruz, directora de la Escuela Secundaria Felipe Carrillo Puerto de la colonia Unidad Antorchista en la capital de Chiapas.

Por eso salimos a las calles como un pacto de solidaridad para pedir que cese esta violencia y a las agresiones, y es importante que como pueblo de México nos solidaricemos, pues también vivimos en un país y en un estado donde te llamamos la paz y la seguridad, añadió.

Alumnos durante la protesta / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas Los alumnos buscan crear conciencia / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

La situación de nuestro país no es de las más seguras, exigimos un país y un estado con paz, nuestra situación en el país no es la más segura, nosotros vemos que día a día la delincuencia, la desigualdad social y la inseguridad está en aumento, enfatizó en entrevista.

El día de hoy estamos haciendo está cadena humana en solidaridad con el pueblo de palestina, que aunque está a miles miles de kilómetros desde aquí queremos alzar la voz para pedir que cese el genocidio que está cometiendo Israel en contra de Palestina.

Hay una deshumanización por toda esta agresión en contra del pueblo de Palestina donde se ha reflejado que los intereses son sumamente económicos y que por estos miles de jóvenes, niños, ancianos, mujeres y hombres han perdido la vida.

Aunque palestina está en otro continente nosotros no podemos ser insensibles, no podemos golpear la cara y el hombro, no podemos decir que no nos interesa lo que pasa en otra parte del mundo muestras no nos suceda a nosotros, somos parte del mundo donde el reclamo de todos y para todos tienen que ser la seguridad, la justicia y la paz, insistió Aguilar de la Cruz.

