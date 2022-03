Estudiantes desarrollarán "e-book turístico" de Tuxtla

En entrevista exclusiva con los alumnos de la preparatoria del tecnológico de Monterrey Campus Tuxtla platicamos con los cinco jóvenes y el profesor que formaron parte de este proyecto llamado “Pequeña historia de la ciudad de los conejos” que se trata de un libro virtual que busca apoyar al turismo en el estado, más concreto en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Los jóvenes están conscientes de su creación y buscan expandirlo para ir al siguiente nivel.

El tecnológico de Monterrey campus Tuxtla nos abrió las puertas para platicar con Daniela Zapata, Braulio Palacios, Daniel Ríos, Pablo Chávez, Edwin Pedrero y el profesor David Peña quienes comentaron sus sentimientos y sus experiencias sobre este libro digital que recibió una importante nominación y que los hizo viajar a Monterrey para platicar con los demás jóvenes de distintos campus.





En entrevista exclusiva con los alumnos de la preparatoria del tecnológico de Monterrey Campus Tuxtla platicamos con los cinco jóvenes y el profesor / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





El profesor David Peña comentó que esto, a pesar de todo el auge que ha tenido, es únicamente para apoyar a los jóvenes en cuanto a sus creaciones pero principalmente al turismos tuxtleco, pues a pesar de los premios y logros, lo que más destacó fue la oportunidad de que los negocios de Tuxtla se den a conocer y que más gente los visite.

“Es importante lo que estamos haciendo, pero lo mejor es que podemos ayudar a los que lo necesiten, ojalá más gente conozca el libro y más gente pueda visitar Tuxtla para apoyar a los comerciantes y a los lugares que aquí existen” comentó.

Sobre la importancia de la escuela aseveró que su apoyo es importante, porque la mayoría de las escuelas no le toman importancia a este tipo de proyectos y si la institución no hubiera contribuido con su granito de arena quizá esto no hubiera sido tan grande y los jóvenes no estuvieran viviendo lo que se está disfrutando actualmente.





“El estar en el tec es algo que nos ha ayudado mucho, su apoyo y su contribución ha sido importante para nosotros, ahora es muy difícil que las escuelas tomen con seriedad estos proyectos por lo cual estar representados por la institución nos ayudará a seguir sumando” finalizó.

