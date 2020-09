Ex Convento Santo Domingo, da clases de marimba en linea

La marimba es el instrumento musical por excelencia de Chiapas, esta entidad del sur de México destaca en el mundo por grandes marimbistas, a pesar de la modernidad, ha sido imposible de desplazar a este instrumento de percusión, cada vez surgen nuevos maestros y alumnos interesados en aprender su ejecución.

El Centro Cultural Ex Convento de Santo Domingo en Chiapa de Corzo, en la margen del río Grijalva, ahora por la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19) imparte clases en línea para aprender a tocar la canción “cielito lindo” en marimba, a través del instructor Luis Miguel Ruiz Balbuena.

Para proteger la salud de todos tiene que ser virtual, pero no hay impedimento para no enseñar, para no aprender, desde el Ex Convento Santo Domingo, donde se percibe la religiosidad en un renovado edificio que atrapa con los sonidos de la marimba, Ruiz Balbuena tiene la calma para adiestrar a sus alumnos.





El recinto alberga la academia infantil de clases de marimba, instrumento musical conocido y presente en casi todo el estado y en sus fiestas, donde es posible tener un encuentro con la cultura, fomentar valores, identidad y preservación de la marimba.

El Ex Convento de Santo Domingo que administra el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta) ofrece talleres para el aprendizaje, una práctica para muchos fácil, que degusta el maestro instructor, que primero comparte a sus alumnos las partes que conforman el instrumento de percusión.

La marimba es un instrumento emblemático de identidad de Chiapas, exige al mundo la gran riqueza cultural al estado, es un instrumento tradicional y de gran valor para los y las chiapanecos, desde el taller se fomenta la música tradicional, folklórica y la clásica.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Ruiz Balbuena resalta la importancia de seguir fomentando y preservando las tradiciones y es a través de talleres didácticos y actividades recreativas que impulsen el fomento de la música de marimba, cultura, tradición y folklore, desde sus raíces hasta la actualidad.

El grupo infantil, el maestro y sus alumnos, ha participado en algunas recepciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.