Exige diputada rendición de cuentas de todos los Ayuntamientos

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, Olvita Palomeque Pineda, hizo un llamado al Auditor Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, a presentar un informe de la situación administrativa, financiera y de rendición de cuentas de todos los ayuntamientos, toda vez que concluyen responsabilidad constitucional el último día de septiembre de este año y se desconoce el destino de los recursos públicos.

La legisladora local de Huixtla por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) demandó que ningún presidente y presidenta municipal deben dejar el cargo sin rendir cuentas, durante la actual administración municipal todos los ayuntamientos han tenido un presupuesto global de 69 mil 237 millones 325 mil 650 pesos con 6 centavos, que debió aplicarse en el derecho humano al bienestar de la población mediante obras y servicios.





Lee más: Citan a edil de la Grandeza para realizar auditoría





De ese monto total, tras aprobación del Congreso del Estado los ayuntamientos de Chiapas tuvieron una asignación en el 2019 de 22 mil 537 millones 128 mil 973 pesos con 39 centavos, mientras que en el 2020 el presupuesto de los municipios fue de 23 mil 219 millones 191 mil 332 pesos con 99 centavos y para este 2021 un monto de 23 mil 481 millones 005 mil 344 pesos con 22 centavos.

En ese sentido, Palomeque Pineda insistió en la urgencia de conocer y hacer público en qué estado financiero y de rendición de cuentas se encuentran los Ayuntamientos, y a que se van a enfrentar los que ganaron elección el 6 de junio y tomarán posesión el 1 de octubre de este año, "no queremos que venga al Congreso del Estado a la toma de café y fotografía, sino a rendir cuentas claras sobre cómo están los ayuntamientos".





Pide comparecencia del Auditor Superior del Estado, José Uriel Estrada* "Que no venga a tomar café, sino a rendir cuentas": Olvita Palomeque Pineda. / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Desde la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado que preside la diputada Ana Laura Romero Basurto, del partido Mover a Chiapas, lo que se hace es recibir la documentación de la cuenta pública mensual y anual pero no se conoce el destino de los recursos que sí es responsabilidad fiscal de la Auditoría Superior del Estado, "no se vale que quien no cumpla ahora después lo vayan a traer del pelo. Tienen que rendir cuentas antes de que se vayan".

"La cuarta transformación no se trata de ocultar información, de ser omisos, de tolerar la falta de rendición de cuentas, es evitar la corrupción y la impunidad, que intervengan las comisiones de Hacienda y de Vigilancia, para que todos tengamos un panorama sobre la situación de los ayuntamientos", puntualizó Olvita Palomeque.