Exige diputado Carlos Morelos revisión minuciosa en auditorías a ayuntamientos

La rendición de cuentas tiene que ser una realidad, no una simulación, las cuentas públicas de los ayuntamientos tiene que ser revisadas minuciosamente, no se debe permitir la desviación de recursos públicos, tanto los cabildos, como las instituciones públicas estatales deberán cumplir con las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), exige el diputado Carlos Morelos Rodríguez.

El secretario de la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción del Congreso del Estado recibió los informes individuales de Auditoría de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2021, en las que se reportan en ayuntamientos como en instituciones públicas estatales con falta de comprobación de recursos públicos y deberán atenderse con prontitud, cómo también seguimiento a las observaciones, la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria contra servidores públicos, además ya se presentó el calendario de auditorías 2023.

Los ayuntamientos realizaron pagos por compras de combustible mayor al consumo, arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas que no corresponden a la realidad pagando sobreprecios, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas superior a las costos reales, las observaciones de acuerdo con la ASE deben subsanarse en este primer trimestre del 2023.





La rendición de cuentas tiene que ser una realidad, no una simulación dijo el diputado Carlos Morelos Rodríguez





El ayuntamiento de Oxchuc del ejercicio fiscal 2021 tiene un impacto económico de su auditoría por 357 millones 331 mil 308 pesos con 48 centavos que no ha logrado comprobar, presenta observaciones no atendidas y promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, el pago de combustible no se justifica, tampoco justifica la compra de refacciones, adquisiciones sin documentos justificatorios, arrendamientos sin contratos, reparación de vehículos sin justificación.

Mientras tanto, el ayuntamiento de Yajalón del ejercicio 2021 acumula un monto de 17 millo es 314 mil 585 pesos con 24 centavos pendiente de comprobar, realizó pagos por compras de combustible mayor al consumo, arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas que no corresponden a la realidad, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas superior a las reales.

Zinacantán, del ejercicio 2021 tiene pendiente de comprobar 49 millones 959 mil 488 pesos con 53 centavos, realizó compra de materiales, suministros, combustibles, refacciones y accesorios menores de transporte con sobreprecio y sin justificación; Villa Comaltitlán, del 2021, 66 millones 960 mil 178 pesos con 66 centavos, efectuó transferencias superiores a las devengadas, gastos sin comprobar, adquisiciones y contratación de servicios sin soporte, contratación de obras con sobreprecio.





Tanto los cabildos, como las instituciones públicas estatales deberán cumplir con las observaciones





A la vez, Unión Juárez, del 2021, tiene pendiente de comprobar 5 millones 894 mil 219 pesos con 05 centavos, toda vez que presenta irregularidades en arrendamiento de terrenos, arrendamiento de equipos y bienes informáticos, publicaciones oficiales, transferencias superiores a las devengadas, viáticos nacionales, gastos de orden social y ejercidos del Fondo General de Participaciones; Sunuapa, del 2021, tiene pendiente de comprobar 2 millones 301 mil 849 pesos con 63 centavos, se presentan irregularidades es adquisición de material de limpieza, sobreprecio en el pago de insumos alimentarios, compras de sustancias químicas sin justificación, refacciones, herramientas, reparación y mantenimiento de equipo de transporte con sobreprecio.

Tapalpa, del 2021, tiene pendiente de comprobar 2 millones 278 mil 169 pesos con 78 centavos, faltan documentos comprobatorios, adquisición de combustibles y canasta básica sin justificación, transferencias electrónicas no sustentadas, arrendamiento de vehículos sin documentación, servicios médicos sin justificación, gastos de orden social y cultural sin comprobación; Tapachula, del 2021, 3 millones 202 mil 647 pesos con 17 centavos, presenta irregularidades en la devolución del Impuesto Sobre la Renta, del 2015 al 2021, falta de comprobación de gastos registrados por concepto de apoyo a consecuencia de la pandemia del Covid 19, obras no justificadas.

Mientras tanto, Tapilula, del 2021, con pendiente de comprobar 18 millones 036 mil 534 pesos con 85 centavos, Otros municipios como Frontera Comalapa tiene pendiente de comprobar 53 millones 494 mil 924 pesos con 08 centavos, del ejercicio fiscal 2021, enfrenta un pliego de 30 observaciones; el ayuntamiento de Honduras de la Sierra, del ejercicio fiscal 2020 tiene pendiente de comprobar 7 millones 274 mil 764 pesos con 94 centavos; Chenalhó, deberá comprobar del ejercicio 2021 un monto de 30 millones 655 mil 176 pesos con 63 centavos y atender las observaciones.





Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





De acuerdo con la ASE, Pantelhó tiene pendiente de comprobar del 2020, 21 millones 076 mil 675 pesos con 49 centavos; a Chalchihuitán del 2020 le falta comprobar 45 millones 384 mil 174 pesos con 45 centavos; Sitalá, del 2021, no ha logrado comprobar 69 millones 965 mil 961 pesos con 66 centavos; Chilón tiene pendiente de comprobar 28 millones 330 mil 109 pesos con 48 centavos; Teopisca, del ejercicio fiscal 2020 tiene pendiente de comprobar 248 millones 937 mil 850 pesos con 36 centavos; Venustiano Carranza tiene pendiente de comprobar del ejercicio fiscal 2019, la cantidad de 26 millones 508 mil 291 pesos con 62 centavos.

El Parral, 2020 tiene pendiente de comprobación 7 millones 806 mil 319 pesos con 08 centavos; Emiliano Zapata deberá comprobar 15 millones 519 mil 896 pesos con 73 centavos, mientras que el Porvenir, del 2020 tiene pendiente de comprobar 32 millones 171 mil 351 pesos con 88 centavos; el ayuntamiento de Tzimol del 2021 tiene pendiente de comprobar 24 millones 356 mil 761 pesos con 31 centavos; otros ayuntamientos también presentan irregularidades en la comprobación de sus gastos del 2021 y ya viene la auditoría del 2023 que analizará los gastos del 2022.