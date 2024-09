Exigen a migrantes desalojar el estacionamiento de Plaza Sol en Tuxtla Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez.- Más de 80 migrantes que se encuentran asentados en el estacionamiento del Centro Comercial Plaza Sol fueron advertidos para desalojar la zona, de acuerdo con testimonios de migrantes. Este grupo, compuesto por familias y personas en situación de movilidad, se ha instalado en el lugar durante los últimos meses, buscando refugio temporal mientras continúan su travesía hacia el norte del país.

El estacionamiento de Plaza Sol, ubicado en una de las principales áreas comerciales de la ciudad, se ha convertido en un punto de reunión para decenas de migrantes que, ante la falta de recursos y espacios adecuados, han improvisado campamentos en la zona. Sin embargo, esta situación ocasionó descontento entre comerciantes y visitantes de la plaza, quienes manifestaron inquietudes sobre la seguridad y la higiene del lugar.

Estacionamiento de Plaza SOl / Foto: Ángel Canseco / El Heraldo de Chiapas

Migrantes señalaron que personal de seguridad privada de la plaza y el gerente del centro comercial les notificó que tenían hasta este domingo para dejar el espacio que ocupaban en la zona, esto según porque se realizarán obras de remodelación en el lugar.

"El gerente nos dijo que teníamos que desalojar porque va a hacer unos arreglos aquí, el nos había dicho que teníamos hasta ayer (sábado) a las 4, la mayoría se fue, aquí quedamos puras mujeres con niños", dijo Vanessa Pérez.

Vanessa, de nacionalidad venezolana y con cuatro meses radicando en México, señaló que este desalojo la ha dejado en desamparo, ya que ante la falta de recursos no tiene a donde ir, además que junto a ella viaja una menor de edad con parálisis cerebral.

"Yo no me voy a mover así tan rápido, yo no tengo para donde irme todavía, yo pedí que me diera un plazo para ver lo que uno hace porque así tan rápido para ver donde uno va a acogerse pues aquí no hay ayuda migratoria, aquí no hay quien ayude a los inmigrantes", dijo la venezolana.

Asimismo, otros migrantes detallaron que elementos de la Policía Municipal han realizado rondines en el lugar, lo que les ha generado preocupación ante la amenaza de desalojo. Muchos han optado por ubicarse en otro sitios o rentar viviendas en la ciudad, pagando al menos mil 600 pesos mensuales.

