Padre exige justicia y seguridad tras asesinato de su hijo en Tuxtla Gutiérrez

El señor Miguel Ángel Rivera Cancino, se instala en plantón en la plaza central frente a Palacio de Gobierno, donde permanecerá hasta el próximo viernes, en demanda de justicia tras la tortura y el fallecimiento de su hijo Miguel Ángel Rivera Espinosa de 19 años de edad el martes de la semana pasada, y solicita seguridad y protección para su esposa y dos hijos, toda vez que, dice, ha recibido amenazas por parte de personas que en esa colonia se dedican a la distribución de drogas.

En conferencia de prensa dijo que su hijo fue asesinado por no querer vender drogas, lamentablemente han difundido un vídeo a las redes sociales afectando la imagen de su hijo fallecido y ha presentado denuncias ante la Fiscalía Cibernética para exigir justicia por la revictimización, y ante la desesperación por no encontrar respuestas vengo a exigir justicia, alto a la delincuencia y a partir protección para mi familia.

"Mis hijos están siendo amenazados por estás bandas delincuenciales que operan en la colonia Adonaí al norte de Tuxtla Gutiérrez, vecina de la colonia Potinaspak; pido justicia y seguridad para mis hijos, se trata de un grupo criminal bien organizado, es una mujer que mangonea todo esto y tiene más de 200 jóvenes que han sido reclutados para la distribución, hasta les dan motos, mil 500 pesos semanales, desayunos, la oportunidad de estudio y trabajo para que sigan envenenando a la gente ".

"Que la muerte de mi hijo sirva para que la demás juventudes que vienen creciendo no pasen por eso que estoy pasando ahora como padre dolido y sentido por las autoridades, por el gobierno, que se hacen sordos, mudos y ciegos, yo quiero protección para mis dos hijos, necesito la seguridad señor gobernador", dice el también activista defensor de derechos humanos.

Estoy muy débil, añadió, solicito que venga la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Protección Civil, que me vengan a checar la azúcar y presión, me siento muy débil, no hay ninguna versión de la Fiscalía General del Estado en relación el con deceso de su hijo, voy a estar aquí miércoles, jueves y viernes, voy a estar bajo está carpa, voy a emitir declaraciones, e invito a los políticos que están en campaña que vengan a verme, "el jaguar negro -Oscar Eduardo Ramírez Aguilar- que dice que quiere unidad entre el pueblo chiapaneco, que venga a verme, que quiere ser gobernador de mi querido Chiapas, que venga a verme".

Comentó que se ha abierto una carpeta de investigación pero resulta que el único detenido está ahora libre, desconoce como se llama y desconoce las causas por la que la Fiscalía General del Estado ha actuado así, "he pedido audiencia con el Fiscal, Olaf Gómez Hernández - pero no me ha recibido, no me dan esa oportunidad de poder dialogar con ellos, quiero seguridad y protección para mis hijos", reiteró.

La casa en la que fue encontrado sin vida su hijo no está sellada, no está clausurada, "es un centro de distribución de drogas, consumo y ventas, sigue ahí operando. La madre de mis hijos está muy sentida, muy dolida, exigimos justicia, puntualizó Miguel Ángel Rivera Cancino.