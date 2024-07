"FGE se hace de la vista gorda": Madres de desaparecidos en Pantelhó exigen justicia

Hoy se cumplen tres años de la desaparición de 21 personas en Pantelhó, Chiapas, un hecho que ha dejado una herida profunda en la comunidad. Según la Fiscalía y la Comisión Nacional de Búsqueda, son 19 los desaparecidos, pero las familias insisten en que son 21. Para conmemorar esta fecha y exigir justicia, las madres de los desaparecidos se han reunido frente al palacio de gobierno, acusando al padre Marcelo Pérez Pérez de ser el responsable.

Francisca Fidencia Monterrosa, madre de uno de los desaparecidos, expresó su desesperación y dolor: "Hoy vine a recordar a los tres niveles de gobierno: al presidente de la república y a Rutilio Escandón Cadenas, el gobernador del estado. Hoy cumplo tres años sin saber nada de ellos. Pido de todo corazón que me ayuden a capturar a Marcelo Pérez Pérez y a toda la machetada. A la vista de ellos, quemaron casas, violaron a muchachas, saquearon tiendas y quemaron carros. Ese padre machete es un asesino."

Hoy se cumplen tres años de la desaparición de 21 personas en Pantelhó, Chiapas📲 https://t.co/xo33CJp6wm pic.twitter.com/9dRLyY32LF — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) July 26, 2024

La angustia de Monterrosa se refleja en su petición de que las autoridades tomen acción: "Quiero que los agarren y nos digan dónde los tienen. No sabemos nada de ellos, no nos dicen si hay solución o no. Nos prometen ayuda pero no hacen nada."

Govany Aguilar Moreno, también familiar de uno de los desaparecidos, criticó duramente a la fiscalía: "La fiscalía se está haciendo de la vista gorda, solo nos entretienen. Los machetes se pasean libremente, bloquean las calles. Pantelhó lleva más de dos meses sin paso y la fiscalía no hace nada. Pedimos justicia, nada más."

María Concepción Cancino Ruíz, otra madre afectada, compartió su dolor: "Mi hijo Raúl Ramos Cancino fue uno de los que se llevaron hace tres años. Son 21 vidas que se llevaron, y el gobierno dice que todo está tranquilo. No es así, los machetes se pasean a sus anchas y el pueblo está lleno de desplazados que no se atreven a denunciar por miedo."

Madre de desaparecido, desea que le digan como esta su hijo, en donde lo tienen / Foto: Thiaré García / El Heraldo de Chiapas

Las madres de los desaparecidos de Pantelhó continúan luchando por justicia y piden a las autoridades que actúen para esclarecer los hechos y castigar a los responsables. Su clamor es una llamada urgente a las autoridades para que no dejen impune este trágico episodio que ha dejado a tantas familias en sufrimiento y desolación.

Ante ello han comentado también estar en contra del grupo de autodefensa "Los Machetes", pues desde ese entonces familias fueron despejadas de sus pertenecías, provocando desplazamiento forzado, por lo que ahora subsisten en San Cristóbal, recibiendo una ayuda mínima por parte del gobierno con lo que pueden pagar las rentas de las casas, esperando al fin encontrar justicia.