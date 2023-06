En Tuxtla, exigen la aparición con vida de Juan Manuel del Carpio Balboa

Familiares, amigos, conocidos y vecinos de Juan Manuel del Carpio Balboa, realizaron una manifestaron en Tuxtla Gutiérrez, para solicitar su aparición con vida, desapareció el 6 de junio de este año, tiene 25 años de edad, ha sido denunciado ante la Fiscalía General del Estado y ha sido inscrito en el registro de búsqueda 0058/2023.

Su padre Manuel de Jesús del Carpio Velasco, refiere que el 6 de junio de este año siendo aproximadamente las 18:30 horas su hijo Juan Manuel del Carpio Balboa, salió de su domicilio ubicado en la colonia Infonavit Grijalva en Tuxtla Gutiérrez sin retornar a su casa, desconociendo el paradero.

Narra que tras la noticia de la desaparición, ha recibido llamadas telefónicas en las que le solicitan dinero para entregárselo, está información se lo ha hecho del conocimiento de la Fiscalía General del Estado, quien le ha dicho que no haga caso de llamadas de extorsión, y su petición es que está institución realice las investigaciones y le informe de la situación.

Exige seguridad para todos, hemos denunciado la desaparición por r des sociales, con amigos, vecinos, le informa la Fiscalía General del Estado que en las investigaciones ya han solicitado videos de la ruta donde pudo haber transitado el día de la desaparición, aunque no me dan informes del proceso que se ha seguido para dar con el paradero, no tenemos ningún informe específico.

Reportó en conferencia de prensa que la Comisión Estatal de Búsqueda de persona le hablo para preguntarle si ya había aparecido o no, pero no hay más participación de esta institución estatal en el proceso de búsqueda para la localización, desconocemos, qué están haciendo, la fecha de la última llamada de esta institución fue hace cuatro días, pero la familia desconoce si es que hay alguna intervención en la búsqueda.

El desaparecido tiene tatuajes en formas de estrellas chicas en cada hombro y una pieza de ajedrez en el costado del cuello izquierdo debajo de la oreja, es de te morena, clara, complexión delgada, estatura de 1.75 centímetros, pesa 70 kilogramos, su cabello es castaño claro, costo y sus ojos regulares, cafés obscuros, mientras que su boca es p queña y de tamaño mediana, tipo de nariz respingada, los familiares solicitan la ayuda de la población para su localización.

