Exigen padres de familia clases presenciales en la Prepa 2 de Tuxtla

Padre de familia de la Escuela Preparatoria Número 2 de Tuxtla Gutiérrez, se manifestaron frente a la Secretaría de Educación, para demandar a la titular clases híbridas para mejorar los procesos de enseñanza para sus hijos, a pesar de la pandemia del Covid-19, creen que ya hay condiciones con medidas de seguridad en salud, para volver a las aulas, así lo señaló su representante Eduardo Melchor.

Explicó que la demanda es que ya les informe la institución cuándo será posible el regreso de manera híbrida, la contingencia no ha parado pero todas las escuelas ya regresaron, desde preescolar, pero nuestra escuela no ha presentado ningún plan, no nos informa qué vamos a hacer, ni cómo vamos a iniciar un cambio de modalidad en la enseñanza, los padres de familia estamos dispuestos a apoyar.





No estamos pidiendo clases de manera obligatoria, no estamos viniendo de manera agresiva, lo único que estamos pidiendo es que por favor se nos atienda el derecho a la educación y que la dirección de la escuela ya nos presente un plan y nos diga qué vamos a hacer por una mejor enseñanza de nuestros hijos, insistió.

“Los profesores dicen que es muy difícil que den dos tipos de clases, para los que están en presencial y los que están en línea, pero nosotros como padres de familia estamos dispuestos a comprar un celular para cada aula y un modem para cada salón para que se pueda transmitir clases en vivo, los que quieran asistir a clases presenciales puedan hacerlo y los que no, pueden tomarlo desde casa con preguntas y retroalimentación en vivo”.









Eduardo Melchor comentó que el año pasado hubo muchos suicidios de adolescentes y jóvenes por daños psicológicos por el encierro debido a la pandemia, y nosotros este año queremos contribuir para el regreso escalonado, con orden, seguridad sanitaria, filtros sanitarios, uso de internet y acceso a computadoras, aunque el director Fernando Irán Mendoza Reyes, “no nos tiene respuestas”.

Los jóvenes son el presente y el futuro de Chiapas y no los podemos tener encerrados, ya hay el regreso de preescolar, primaria, secundaria, muchas preparatorias y universidades por lo tanto, nosotros en la Escuela Preparatoria Número 2 urgimos soluciones, porque mientras nuestra escuela está cerrada, están abiertos los bares, cantinas y antros, apuntó.