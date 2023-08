Exigen respuestas ante el feminicidio de Victoria Arreola en Tonalá del 2021

Exigen justicia por feminicidio de Victoria Arreola ocurrido en Tonalá en septiembre del 2021

* Gely Pacheco dijo que la violencia la tenemos que atender y prevenir desde los hogares

* Los hogares son los espacios más inseguros para las mujeres en muchas ciudades

Isaí López / El Heraldo de Chiapas

Este martes 1 de agosto, grupos feministas llevaron a cabo una manifestación en línea, exigiendo justicia por el feminicidio de Victoria Arreola, ocurrido el 21 de septiembre de 2022 en Tonalá. En redes sociales, se señaló a su pareja sentimental, Javier Antonio "N", como responsable, quien fingió que fueron víctimas de un asalto.

En redes sociales, denuncian que han tenido dos audiencias suspendidas en la Fiscalía General del Estado, sin obtener resultados satisfactorios en la investigación del feminicidio. Los familiares han estado exigiendo cada día 21 de cada mes que el sistema de procuración y administración de justicia esclarezca el delito.

Wendy Lorenzana Domínguez, abogada que acompaña a la familia, expresó: "Justicia Para Victoria Arreola. Justicia Para Victoria. Justicia para Victoria Arreola, Fiscalía General del Estado queremos justicia, Rutilio Escandón Cadenas queremos justicia, Andrés Manuel López Obrador, queremos justicia."

Tres colectivos brindan apoyo a los familiares en su lucha por la justicia. Sin embargo, la audiencia intermedia aún no se ha llevado a cabo, y durante once meses han exigido justicia en el Juzgado de Control sin que se actúe con prontitud para dictar sentencia al responsable, Javier Antonio "N", quien está detenido pero se ampara, impidiendo que se emita una sentencia.

El acusado casi fue detenido en flagrancia, pero lo que ha prevalecido es la injusticia, dilación y omisión. La exigencia es que los delitos no queden impunes y que los agresores sean castigados. Los tres hijos de Victoria Arreola sufren problemas mentales debido a los hechos, lo que hace que sea urgente una pena máxima para el responsable.

Por otro lado, Gely Pacheco, Secretaría para la Igualdad de las Mujeres en Tuxtla Gutiérrez, señaló que la violencia debe ser atendida y prevenida desde los hogares, ya que son los espacios más inseguros para las mujeres en muchas ciudades. Los agresores también afectan a las infancias, no solo a las mujeres, incluyendo a esposos, ex esposos, novios, ex novios o conocidos que las agreden física, sexual y económicamente.

Se exige que los delitos no queden impunes y que los agresores sean castigados, ya que el feminicidio representa un odio extremo de un hombre hacia una mujer, mostrando su falta de respeto por la vida y su desprecio hacia las decisiones de las mujeres. Tuxtla Gutiérrez tiene más de 700 colonias, de las cuales unas 25 son focos rojos debido al alto índice de violencia contra las mujeres, incluyendo lugares como San José, Terán, Patria Nueva, Bienestar Social, Niño de Atocha y el centro de la capital. Se requiere mucho más que la Declaratoria de Alerta por Violencia Hacia las Mujeres para contener la violencia en estos lugares.