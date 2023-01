Exigen solución a sus demandas ex trabajadores de la Planta Productora de Moscas Estériles

Ex trabajadoras de la Planta Productora de Moscas Estériles de la Comisión México Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado, siguen sin encontrar respuestas justas a sus reales demandas, luego de 30 años de haber trabajado en la protección de la ganadería mundial y haber sido despedidos en el año de 1999, no son indemnizados, no alcanzaron jubilación, así lo explicó su representante legal Rosel Méndez Cruz.









En conferencia de prensa en la entrada principal del Congreso del Estado, exigió una vez más a los gobiernos de México y Estados Unidos de América, el pago de las pensiones y las jubilaciones con forme a derecho por haber trabajado 30 años, los afectados son un promedio de 500, todos son ya adultos mayores, que fueron despedidos el 15 de abril de 1999 sin que se les respetara sus derechos laborales.





Cuenta que suman ya 80 ex trabajadores fallecidos por diversas patologías, lamentablemente no se les líquida a las esposas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Dijo que la planta fue creada en 1972 por los gobiernos de México y Estados Unidos de América y desde 1974 la planta ubicada en Chiapa de Corzo producía moscas estériles para combatir la plaga y proteger a la ganadería internacional, y ahora -acusó- no se les paga con forme a derecho.





Lee más: Manifestación en el tramo Oxchuc-San Cristóbal, exigen elecciones para nuevo presidente





Méndez Cruz recordó que en el mes de mayo del año 2013 la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca anunció la conclusión de las operaciones de la Planta Productora de Moscas Estériles para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado en Chiapas de Corzo, luego de que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron dar por terminado el acuerdo binacional que suscribieron en 1972.









Cuenta que suman ya 80 ex trabajadores fallecidos por diversas patologías, lamentablemente no se les líquida a las esposas, ni se les otorga las pensiones por viudés, ni los gastos de funerales, que debe pagar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es decir, no hay justicia y los más de 500 trabajadores y sus familias se encuentran en estado de indefensión.