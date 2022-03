Exigimos la liberación de las personas de Altamirano: Noemi Torres

Familiares de personas retenidas en el municipio indígena de Altamirano en la región Selva de Chiapas, solicitan a los tres niveles de gobierno la liberación inmediata de los suyos puesto que desde el 7 de febrero no saben nada de ellos, temen por su vida, su integridad, son víctimas de los problemas políticos entre grupos que se disputan el control y el poder político y económico, así lo manifestó Noemí Torres.

En representación de las familias que se encuentran retenidas en aquel municipio en los límites con Comitán de Domínguez, Ocosingo y la Selva Lacandona expresa que es de suma importancia que el Estado Mexicano intervenga para que sean rescatados porque son víctimas de la violencia de los grupos que ahí están confrontados.

Ella es familia de uno de los retenidos Edelmiro Morales y argumentó que los choferes de las empresas no tienen nada que ver con el conflicto político social de Altamirano, solamente cumplían con su responsabilidad de transportación de productos, bienes y servicios cuando fueron interceptados y secuestrados.

Dijo que las 10 personas secuestradas están en la comunidad La Candelaria, los inconformes son entre tojolabales inconformes contra el Concejo Municipal de Altamirano nombrado en octubre pasado por el Congreso del Estado ante la desaparición del ayuntamiento que encabezaba Gabriela Roque Tipacamú, que había ganado las elecciones locales del 6 de junio del 2021 postulada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Tenemos 10 personas ahí privadas de su libertad

“Mi tío habló hace más de una semana un minuto ó dos minutos a lo mucho, para decir que está bien y que les están dando de comer, pero no sabemos si es cierto lo que dice ya que están bajo presión; los tienen retenidos un grupo de tojolabales, el conflicto es que quieren que se deshaga el Concejo Municipal de Altamirano y con ello, ellos dejan en libertad a nuestros familiares”.

“Le pedimos al gobierno que por favor nos ayude a atender las peticiones que hemos estado haciendo para que nuestros familiares pronto estén de regreso, ellos no tienen nada que ver con ese conflicto y la verdad ya hemos hecho marchas, manifestaciones y no tenemos ninguna solución, tenemos 10 personas ahí privadas de su libertad”, añadió Noemí Torres.

Considero que a estas alturas ya deben estar enterados los gobiernos de lo que está pesando, no es posible que no se enteren de lo que está pasando en su estado, en su país y no tengamos ninguna solución; tenemos a señoras con bebes de meses, vienen con sus cosas porque esto va a ser un plantón indefinido, estamos exponiendo a las familias que no tienen el recurso, tienen que conseguir préstamo para poder viajar y estarse exponiendo al sol, calor, noche, inseguridad, queremos justicia, puntualizó.